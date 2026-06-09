Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert prêt à mordre dans son histoire

Le Cap-Vert s'apprête à vivre le moment le plus vertigineux de son histoire footballistique : une première participation historique à la Coupe du Monde. Les Requins Bleus signent l'une des plus belles success-stories du football africain de la dernière décennie, boxant constamment au-dessus de leur catégorie malgré une population d'à peine plus de 500 000 habitants.

Après s'être invités à la table des habitués de la CAN, les Capverdiens s'offrent désormais le droit de se frotter au gratin mondial. Cette qualification historique valide la stratégie d'une nation qui a su puiser dans sa riche diaspora pour devenir une place forte émergente du continent africain.

Le sélectionneur : Bubista

Pedro Brito, plus connu sous le nom de Bubista, est l'architecte en chef de l'âge d'or du football capverdien. L'ancien international a façonné un collectif soudé, mariant des cadres exilés en Europe à une identité de jeu hyper-généreuse. Sous sa houlette, le Cap-Vert a d'abord atteint les quarts de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, avant de basculer dans une autre dimension en décrochant ce billet pour le Mondial. Sa marque de fabrique ? Une organisation millimétrée et un bloc défensif d'une solidité à toute épreuve.

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Le parcours de qualification

Pour valider leur ticket, les Requins Bleus ont réalisé un authentique exploit en coiffant le Cameroun au poteau dans leur groupe. Avec 23 points glanés sur 30 possibles, ils n'ont mordu la poussière qu'une seule fois en dix matchs (un lourd revers 4-1 au Cameroun). Intraitables à la maison (4 victoires et un nul), ils ont surtout bâti leur succès à l'extérieur en récoltant 10 points sur 15 loin de leurs bases. Une régularité fatale pour la Libye, l'Angola, Maurice et l'Eswatini, restés dans leur sillage.

Le groupe du Cap-Vert au Mondial

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Pour leur grand baptême du feu, le tirage au sort n'a pas épargné les Capverdiens, héritiers d'une poule H aussi relevée que prestigieuse. L'Espagne fera figure d'épouvantail pour la première place, tandis que l'Uruguay avancera avec son immense vécu et ses deux étoiles mondiales. L'Arabie saoudite, forte de ses récentes campagnes planétaires, sera le troisième larron de ce groupe de la mort.

Néanmoins, avec la formule élargie à 48 équipes - où les deux premiers et les huit meilleurs troisièmes verront les seizièmes de finale -, le Cap-Vert a toutes les raisons de croire en ses chances s'il parvient à négocier les matchs clés.

Calendrier de la phase de poules

Espagne - Cap-Vert | 15 juin 2026 | Atlanta Stadium | 18h00 (HF) / 16h00 GMT Un saut dans le grand bain face à l'un des monstres sacrés du football européen. Un exploit initial enverrait un message retentissant au reste du monde.

Uruguay - Cap-Vert | 21 juin 2026 | Miami Stadium | 00h00 (HF, le 22) / 22h00 GMT Nouveau test XXL face à la grinta sud-américaine. Discipline de fer et rigueur défensive seront obligatoires pour espérer exister face à la Celeste.

Nouveau test XXL face à la grinta sud-américaine. Discipline de fer et rigueur défensive seront obligatoires pour espérer exister face à la Celeste. Cap-Vert - Arabie saoudite | 27 juin 2026 | Houston Stadium | 02h00 (HF) / 00h00 GMT Le match de vérité pour les Requins Bleus. C'est ici que se jouera probablement l'avenir capverdien dans le tournoi, une victoire pouvant s'avérer synonyme de qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Les joueurs à suivre

Ryan Mendes - Attaquant

Le capitaine et attaquant vétéran reste le guide spirituel et technique de cette sélection. Soldat de la première heure, Mendes a accompagné toutes les étapes de la montée en puissance du pays. Son leadership, son expérience des grands rendez-vous et son sens du but seront cruciaux.

Jovane Cabral - Attaquant

C'est le dynamiteur en chef, l'un des joueurs les plus talentueux jamais sortis de l'archipel. Cabral est un joueur de rupture, capable de faire basculer une rencontre sur un éclair de génie individuel. Sa pointe de vitesse, sa qualité d'élimination et son sens du but en font l'arme fatale des Requins Bleus.

Historique en Coupe du monde

Le Cap-Vert s'apprête à fêter sa toute première participation à une phase finale de Coupe du monde.

2026 : Qualifié pour la première fois

Viser un seizième historique

Avec ce Mondial à 48 équipes, le Cap-Vert a une réelle opportunité de frapper un grand coup d'entrée. La tâche s'annonce immense face aux deux ogres que sont l'Espagne et l'Uruguay, mais la résilience affichée par les hommes de Bubista ces derniers mois prouve qu'ils peuvent gratter des points face aux gros, avant de jouer leur va-tout contre l'Arabie saoudite.

Une chose est sûre : les Requins Bleus ne feront pas le voyage en touristes ou en simples invités heureux d'être là. Ils débarquent sur le sol américain avec la ferme conviction qu'ils peuvent s'inviter dans le tableau final.