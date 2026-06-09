Afrique: Les Lions face aux Faucons Verts pour gonfler leur capital confiance

Pour l'ultime étape de sa préparation en vue de la Coupe du monde qui démarre le 11 juin prochain, le Sénégal affrontera l'Arabie Saoudite, ce mardi à 23h Gmt. Cette affiche qui aura pour cadre la Toyota Field de San Antonio (États-Unis), sera la dernière répétition générale des Lions avant leur entrée en lice dans cette grand-messe du football mondial, le 16 juin prochain contre la France.

Après la défaite (2-3) concédée contre la Team Usa, les champions d'Afrique en titre devront coûte que coûte se défaire des Saoudiens et surtout afficher un visage plus séduisant afin de rassurer leurs supporters. Pour le sélectionneur Pape Thiaw, ce match est d'autant plus important qu'il lui permettra d'entamer cette campagne avec des certitudes, mais aussi d'emmagasiner suffisamment de confiance en cas de résultat positif.

En effet, face à un modeste adversaire (61e mondial au dernier classement Fifa), les partenaires du capitaine Kalidou Koulibaly ne devront pas avoir de mal à s'imposer. Contrairement au match contre les États-Unis où le groupe des Lions n'était pas encore au complet, cette rencontre contre l'Arabie Saoudite verra la participation de tous les 26 joueurs sénégalais appelés à défendre les couleurs nationales au Mondial américain.

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Ainsi, Pape Thiaw pourra expérimenter certains systèmes de jeu et tester les automatismes entre certains de ses éléments lors de ce duel contre les Faucons Verts qui représente bien plus qu'une simple exhibition. En effet, face à une équipe saoudienne réputée pour sa discipline et sa vivacité, le Sénégal devra démontrer sa solidité défensive et son efficacité devant le but.

À moins d'une semaine du lancement du tournoi mondial, ce test grandeur nature sera déterminant pour évaluer l'état de forme physique du groupe et instaurer une dynamique de victoire essentielle pour la suite de l'aventure.