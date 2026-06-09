Sénégal: Le pays au coeur des réflexions mondiales sur l'avenir de l'élevage durable

Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, Dakar abrite la 14e Réunion du Programme mondial pour un élevage durable (GASL), du 8 au 11 juin 2026. Organisée conjointement par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage du Sénégal, avec l'appui technique de l'ILRI et de l'AU-IBAR, cette rencontre internationale réunit des ministres, experts, chercheurs, partenaires techniques et financiers ainsi que des professionnels du secteur venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Cheikh Oumar Ba, en présence du ministre délégué chargé de l'Élevage, Me Ousmane Diagne, ainsi que de la coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga.

Pendant quatre jours, les participants réfléchiront aux défis et perspectives de la transformation durable de l'élevage. Les discussions porteront notamment sur les systèmes alimentaires résilients, l'approche « One Health », le pastoralisme, la gestion des pâturages, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes rurales ainsi que l'adaptation aux changements climatiques.

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Le choix du Sénégal pour accueillir cette rencontre est perçu comme une reconnaissance des efforts engagés par les autorités en faveur d'un élevage moderne, inclusif et résilient. Dans un contexte marqué par la pression croissante sur les ressources naturelles et les enjeux de sécurité alimentaire, les échanges visent à dégager des solutions concrètes pour renforcer la durabilité des systèmes d'élevage.

Ouvrant officiellement les travaux, le ministre de l'Agriculture, Dr Cheikh Oumar Ba, a exprimé sa gratitude à la FAO et aux partenaires du programme mondial pour avoir porté leur choix sur le Sénégal. « Je formule le voeu que les travaux de ces quatre jours aboutiront à des recommandations concrètes, ambitieuses et opérationnelles pour soutenir les éleveurs, promouvoir l'innovation, préserver les ressources naturelles et renforcer la contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire mondiale », a-t-il déclaré.

Le ministre a également salué les visites de terrain prévues durant la rencontre, estimant qu'elles permettront aux participants de mieux appréhender les réalités locales et de partager des expériences susceptibles d'améliorer les politiques et pratiques mises en oeuvre dans le secteur.

À travers cette rencontre, Dakar se positionne ainsi comme une plateforme de dialogue et de coopération internationale autour des enjeux de souveraineté alimentaire, de développement rural et de résilience des systèmes d'élevage face aux défis du XXIe siècle.