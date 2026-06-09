Soudan: Le Premier ministre rencontre Nazir Tirik

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de l'espoir à instaurer la paix dans le pays, affirmant que 2026 sera une année de paix.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre, à Khartoum, avec Nazir Mohammed Al-Amin Tirik, chef du Conseil suprême des Nazirs et chefs indépendants de Beja.

Dans un communiqué de presse, Nazir Tirik a expliqué que la réunion avait porté sur les moyens de renforcer la réconciliation communautaire et d'instaurer la paix dans le pays soulignant leur soutien à l'initiative de paix du gouvernement soudanais, la considérant comme une initiative purement nationale contribuant à la sécurité, à la stabilité et à la paix dans le pays.

Nazir Mohammed Al-Amin Tirik a précisé que l'Est du Soudan demeurerait un pilier de la stabilité du pays et que le Soudan ne serait pas menacé par l'Est affirmant l'unité des populations de l'Est du Soudan et de leurs chefs communautaires

Tirik a ajouté que la réunion avait porté sur les projets de développement dans l'Est du pays, notamment le projet d'eau de Port-Soudan-Sinkat-Haya à partir du Nil soulignant le vif intérêt du Premier ministre pour la mise en oeuvre de ce projet, affirmant qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle pour nos populations de l'Est du Soudan.