Cote d'Ivoire: Odienné - 115 boeufs volés puis retrouvés

8 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Estimés à près de 50 millions de Fcfa, 115 boeufs appartenant à un commerçant basé à Odienné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont soudainement disparu. Et avec eux, le bouvier qui en avait la charge.

Informant immédiatement la Brigade de recherche et d'intervention (Bri), le commerçant a révélé que les bêtes avaient été confiées à son bouvier dans le cadre d'une transhumance. Cependant, au fil des jours, le silence s'est installé et le bouvier est devenu injoignable.

L'enquête ouverte a permis de localiser le suspect dans une zone extrêmement difficile d'accès, située à proximité de deux (2) villages reculés. Accompagnées de personnes maîtrisant parfaitement le terrain, les forces de l'ordre ont parcouru des centaines de kilomètres avant d'apercevoir, au loin, un troupeau de boeufs encadré par plusieurs individus.

À la vue des policiers, ces derniers se sont évanouis dans la nature, abandonnant les animaux sur place.

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Après avoir sécurisé la zone, les agents de la Bri ont procédé au comptage du troupeau et se sont réjouis d'avoir retrouvé les 115 boeufs. Restitués à leur propriétaire, les animaux ont été placés sous escorte jusqu'à Odienné.

La police est toujours à la recherche du principal suspect, en fuite.

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