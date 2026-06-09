Cote d'Ivoire: Taekwondo/Grand Prix de Rome 2026 - Laurène Ossin Kimi règne en Italie

Le taekwondo ivoirien a beaucoup de chance.

Même avec une fédération nationale enrhumée, cette discipline sportive reste bien placée dans le giron international. Tout cela, grâce à Laurène Ossin Kimi, une tireuse talentueuse qui a encore frappé un grand coup, le week-end.

Grand espoir du taekwondo féminin, elle a remporté le Grand Prix de Rome, du 5 au 7 juin, dans la capitale italienne. Elle a battu en finale des +67 Kg dames la Chinoise Whu Wenzhe, championne du monde en titre. Une performance impressionnante pour une athlète de 17 ans.

Frustrée lors de la finale des 17es championnats d'Afrique organisés, les 30 et 31 mai, à Bamako, au Mali, Laurène Ossin, contrainte de retourner avec un titre de vice-championne d'Afrique, avait pris son mal en patience. Cette brillante victoire à Rome est une belle réponse au comité d'organisation de ces championnats d'Afrique 2026.

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« Je suis très heureuse d'avoir remporté ce grand Prix de Rome. Ça été une bataille difficile, mais nous y sommes arrivés. Je voudrais dire grand merci à mes coachs, au ministère des Sports de mon pays qui fait des efforts pour me permettre d'être dans de meilleures conditions de travail. Je veux leur dire que le travail continue pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et de son taekwondo », a indiqué la jeune taekwondo-in qui permet au pays de rester dans le giron international grâce à son immense talent.

Déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Laurène Ossin Kimi est une athlète décontractée qui ne pense qu'à progresser.

Il y a moins d'un mois (les 14 et 15 mars), elle brillait avec la médaille d'or à l'Open de Hollande (Dutch Open Taekwondo 2026), dans la ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas.