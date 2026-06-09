Sénégal: La production de ciment baisse de 4,9% au mois de février

Le secteur cimentier sénégalais a connu un début d'année contrasté. En janvier 2026, la production de ciment a reculé de 4,9% par rapport au mois précédent, traduisant un ralentissement ponctuel de l'activité industrielle.

Malgré cette baisse de la production, les indicateurs commerciaux du secteur demeurent bien orientés. Les exportations de ciment ont progressé de 14,8% sur la période, tandis que les ventes sur le marché local ont enregistré une hausse de 2,5%, témoignant d'une demande soutenue tant à l'intérieur du pays que sur les marchés extérieurs.

L'analyse en glissement annuel révèle une tendance nettement plus favorable. Comparée à janvier 2025, la production de ciment affiche une croissance de 11,7%, confirmant la bonne santé du secteur et sa contribution à l'activité économique nationale.

Cette progression est soutenue par la hausse de 4,6% des ventes locales, portée notamment par les besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les exportations constituent toutefois le principal moteur de cette dynamique, avec une augmentation spectaculaire de 85,3% sur un an.