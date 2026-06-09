Sénégal: La production de ciment baisse de 4,9% au mois de février

9 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Le secteur cimentier sénégalais a connu un début d'année contrasté. En janvier 2026, la production de ciment a reculé de 4,9% par rapport au mois précédent, traduisant un ralentissement ponctuel de l'activité industrielle.

Malgré cette baisse de la production, les indicateurs commerciaux du secteur demeurent bien orientés. Les exportations de ciment ont progressé de 14,8% sur la période, tandis que les ventes sur le marché local ont enregistré une hausse de 2,5%, témoignant d'une demande soutenue tant à l'intérieur du pays que sur les marchés extérieurs.

L'analyse en glissement annuel révèle une tendance nettement plus favorable. Comparée à janvier 2025, la production de ciment affiche une croissance de 11,7%, confirmant la bonne santé du secteur et sa contribution à l'activité économique nationale.

Cette progression est soutenue par la hausse de 4,6% des ventes locales, portée notamment par les besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les exportations constituent toutefois le principal moteur de cette dynamique, avec une augmentation spectaculaire de 85,3% sur un an.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.