Sénégal: Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés - Les contribuables invités à payer avant le 15 juin

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) rappelle que la date limite du paiement du solde de l'impôt sur le revenu (Ir) et de l'impôt sur les sociétés (Is), dû au titre de l'année 2025, est fixée au 15 juin 2026.

La Dgid de rappeler que l'Ir (impôt sur le revenu) est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise (Art 48 du Cgu), et le montant de paiement varie entre 0 et 43% selon un barème progressif prévu par la loi.

A ce titre, informe la Dgid, les usagers concernés sont invités à se rapprocher du centre fiscal compétent afin d'accomplir leurs obligations fiscales dans les meilleures conditions.

L'Is (impôt sur les sociétés), s'applique sur les différentes sociétés (SA, Sarl, Surl, etc.) qui sont établies au Sénégal et y réalisent des activités imposables. Le montant de l'impôt est de 30% du bénéfice net ou 0,5% pour l'impôt minimum forfaitaire (en cas de déficit).

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Passé ce délai de rigueur, prévient la Dgid, le contribuable peut s'exposer à des pénalités et des majorations Nos équipes restent pleinement mobilisées pour vous orienter et faciliter vos démarches.

Pour plus d'informations, la Dgid demande d'appeler aux numéros suivants : 78 831 11 11 / 78 851 11 11