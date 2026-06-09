Tunisie: Banques - Le groupe tunisien BH Bank annonce une baisse de de 40% de son résultat net consolidé en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé du groupe tunisien BH Bank a connu une baisse de 40% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers consolidés établis par les dirigeants de cet établissement bancaire.

Ces états financiers audités par les commissaires aux comptes ont mis en exergue un résultat net de 43 millions de dinars (MD) contre 71,02MD en 2024.

Durant la période sous revue, le groupe a vu son total bilan augmenté de 6% à 16 346 MD contre 15 471 MD en 2024.

Les créances sur la clientèle sont comptabilisées à 10 587 MD contre 10 849 MD en 2024. De leur côté, les dépôts et avoirs de la clientèle se sont situés à 9 849 MD contre 8 842 MD en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le produit net bancaire a enregistré une régression de 8,30% à 771 MD contre 841 MD à fin décembre 2024.

En ce qui les concerne, les charges d'exploitation ont évolué de 6% à 937 MD contre 885 MD en 2024.

De leur côté, les frais de personnel ont augmenté de 11%t, s'établissant à 211,430 MD contre 191,259 millions de dinars en 2024, soit une augmentation. Quant aux charges générales d'exploitation de la banque, elles se sont accrues de 3,16% à 106 MD contre 102,397 MD en 2024.

Au 31 décembre 2025, le résultat d'exploitation a connu une baisse de 43% à 82 MD contre 143,317 MD en 2024.

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui a baissé de 33,47%, passant de 94,436 MD en 2024 à 63 MD un an plus tard.