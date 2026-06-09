Sénégal: Trafic aérien - Repli du nombre de passagers, forte progression du fret

Le trafic aérien au Sénégal a connu un net ralentissement en février 2026, marqué par une baisse significative du nombre de passagers et des mouvements d'aéronefs. En revanche, le fret aérien affiche une performance remarquable, confirmant la dynamique du segment cargo.

Selon les données publiées pour l'Aéroport international Blaise Diagne et les aérodromes secondaires, le nombre total de passagers s'est établi à 243 708 en février 2026. Cela représente un repli de 15,5% par rapport au mois de janvier 2026 et une baisse de 1,4% en glissement annuel par rapport à février 2025.

Recul du trafic des passagers et des mouvements d'aéronefs

Dans le détail, les départs ont atteint 124 232 passagers, en diminution de 10,7% sur un mois, mais en légère hausse de 1,2% sur un an. Les arrivées enregistrent une baisse plus marquée : 109 336 passagers, soit un recul de 22,6% par rapport à janvier 2026 et de 4,3% sur un an. Le trafic en transit, en revanche, progresse de 23,4% sur un mois pour s'établir à 10 140 passagers, affichant une quasi-stabilité en glissement annuel (+0,8%).

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Sur les deux premiers mois de l'année 2026, le cumul du trafic passagers atteint 532 245, en hausse de 1,7% comparativement à la même période en 2025 (523 108 passagers), traduisant une dynamique encore positive sur le début d'année malgré le recul observé en février.

Les mouvements d'aéronefs suivent la même tendance baissière. Ils s'élèvent à 2 164 en février 2026, soit une diminution de 10,9% par rapport à janvier 2026 et de 5,3% en comparaison annuelle. Sur les deux premiers mois de l'année, le cumul ressort à 4 593 mouvements, en repli de 6,1% par rapport à la même période de 2025.

Le fret en forte progression annuelle

À contre-courant du trafic passagers, le fret affiche une performance robuste. En février 2026, 3 904 tonnes de marchandises ont été traitées. Si ce volume accuse une baisse mensuelle de 6,1% par rapport à janvier 2026, il enregistre surtout une hausse spectaculaire de 34,4% par rapport à février 2025.

Les volumes à l'export (départs) atteignent 1 757 tonnes, en progression de 11,9% sur un mois et de 35,5% sur un an. Les importations (arrivées) totalisent 2 147 tonnes, en recul de 17% par rapport à janvier, mais en forte hausse annuelle de 33,5%.

Sur les deux premiers mois de l'année 2026, le fret cumulé s'établit à 8 060 tonnes, contre 6 009 tonnes à la même période en 2025, soit une progression de 34,1%.