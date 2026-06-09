Tunisie: Petite enfance - Le pays a fait un saut qualitatif significatif selon un expert en pédagogie

Si la Tunisie figure parmi les bons élèves de la région, l'organisation panarabe insiste sur l'urgence d'adopter des normes internationales pour transformer l'éducation préscolaire en un véritable levier de développement.

La Tunisie confirme, en effet, son leadership régional en matière de protection des enfants, mais le chantier de l'excellence nécessite davantage de travail. C'est justement ce qu'a laissé entendre Kamel Hajjam, expert pédagogique auprès de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

En effet, lors d'une déclaration accordée au micro de Jwhara FM en marge d'un forum régional dédié à l'avenir des institutions préscolaires, M. Hajjem a dressé un bilan encourageant quant aux avancées tunisiennes. Il a toutefois averti que la prochaine décennie exigera un alignement strict sur les standards éducatifs mondiaux afin de transformer les structures d'accueil en véritables incubateurs de talents.

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Ceci dit, profitant de son statut de pays hôte de l'ALECSO, la Tunisie s'impose comme le moteur de cette dynamique communautaire. Selon M. Hajjam, le pays multiplie les propositions innovantes pour enrichir les projets éducatifs interarabes. « Ce forum s'inscrit dans le cadre des efforts de l'action arabe commune visant à promouvoir le système de la petite enfance, à travers l'échange d'expertises et d'expériences réussies entre les pays arabes, et le développement des mécanismes d'évaluation et de gouvernance au sein des institutions éducatives spécialisées », a-t-il indiqué.

Ainsi le forum de Tunis s'est voulu telle une plateforme cruciale de partage de bonnes pratiques, visant à moderniser les outils d'évaluation et à imposer une gouvernance rigoureuse au sein des établissements spécialisés

Pour l'expert, l'enjeu dépasse le cadre de la simple garde d'enfants. La petite enfance est devenue une priorité géostragique pour le monde arabe. C'est durant ces premières années cruciales que se forgent la structure cognitive, la personnalité et les trajectoires citoyennes des futurs adultes.

« La prise en charge de la petite enfance représente aujourd'hui l'une des questions pédagogiques et stratégiques les plus importantes dans le monde arabe, étant donné qu'elle constitue l'étape fondamentale au cours de laquelle se construit la personnalité de l'individu et se déterminent les contours de son parcours éducatif et social futur », a-t-il souligné.

Et d'ajouter que face à ce défi, l'ALECSO exhorte les gouvernements de la région à concevoir des politiques publiques basées sur des indicateurs de performance internationaux. « Il est important de renforcer la qualité des services éducatifs destinés aux enfants durant leurs premières années de vie, et de s'appuyer sur des indicateurs et des normes internationaux qui aident les États arabes à élaborer des politiques nationales plus efficaces dans ce domaine », a-t-il noté.

L'argument final se veut avant tout économique et social. L'investissement dans le préscolaire ne doit plus être perçu par les États comme un coût ou un arbitrage budgétaire facultatif, mais bien comme un investissement stratégique majeur.

Pour le représentant de l'ALECSO, sanctuariser la petite enfance reste la méthode la plus rentable pour bâtir des sociétés arabes compétitives, portées par des citoyens créatifs et acteurs du développement de demain. « L'investissement dans la petite enfance n'est pas un simple choix pédagogique, mais un investissement stratégique pour l'avenir des sociétés arabes, en raison de l'impact direct de cette étape sur la formation d'un citoyen capable de créativité et de participation active au développement », conclut l'intervenant.