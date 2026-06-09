Tunisie: Mondial 2026 - Le pays mis en avant sur la télévision japonaise

La chaîne de télévision japonaise Fuji TV (chaîne 8 à Tokyo et Osaka) consacrera un sujet à la Tunisie dans le cadre de son émission d'information « It! », les lundi 8 et mardi 9 juin 2026 à 18h48 (heure du Japon), soit 11h48 (heure de Tunisie), à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Selon l'ambassade du Japon en Tunisie, une équipe journalistique et technique de Fuji TV s'était rendue en Tunisie à la fin du mois de mai afin de réaliser un reportage consacré au pays. La chaîne est diffusée sur le canal 8 dans les régions de Tokyo et Osaka.

Le reportage met en lumière les atouts culturels, touristiques et sportifs de la Tunisie, tout en soulignant la passion des Tunisiens pour le football ainsi que l'ambiance entourant la préparation de la sélection nationale pour le Mondial.

La Tunisie dans le groupe F du Mondial 2026

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La sélection tunisienne évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde 2026. Elle débutera la compétition face à la Suède le 15 juin, avant d'affronter le Japon le 21 juin, puis de conclure la phase de groupes contre les Pays-Bas le 26 juin.

La Coupe du monde 2026, 23e édition de la compétition, se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Elle sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, répartis sur 16 villes hôtes.

Cette édition sera la première organisée par trois pays et la première à accueillir 48 équipes nationales, contre 32 lors des éditions précédentes.