Tunisie: Le pays perd deux places au classement FIFA

La sélection nationale tunisienne de football a reculé de deux places pour occuper la 46e position mondiale dans le dernier classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié ce lundi 8 juin 2026 sur son site officiel.

Selon ce classement basé sur les résultats récents des sélections nationales, la Tunisie se classe désormais 9e en Afrique, derrière le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Elle occupe également la 4e position au niveau arabe.

Au niveau mondial, l'Argentine conserve la première place, suivie de l'Espagne en deuxième position et de la France à la troisième place.

La FIFA précise que ce classement prend en compte les performances récentes des équipes nationales à l'échelle internationale.

Il est à rappeler que la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin et se poursuivra jusqu'au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le prochain classement sera publié à l'issue de la compétition mondiale.