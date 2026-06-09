Tunisie: Club Africain - Le symbole du titre 2025-2026 accessible aux fans pour des photos

Le Club Africain a annoncé, ce lundi 8 juin 2026, la mise à disposition de son symbole de championnat de la saison 2025-2026 au profit de ses supporters, à la « Jardin Sport A », où il restera accessible jusqu'à jeudi.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du club sur Facebook, le symbole du titre est exposé au public et les supporters pourront s'y rendre quotidiennement de 10h00 à 17h00 afin de prendre des photos souvenirs.

Cette initiative permet aux fans du club rouge et blanc d'immortaliser la saison en prenant des clichés avec le symbole du championnat.

Dans son communiqué, la direction du Club Africain précise que cette démarche vise à célébrer la saison de l'équipe première de football et à renforcer le lien avec ses supporters à travers cette action symbolique.