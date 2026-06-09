Tunisie: Le Stade de Monterrey s'apprête à vibrer au rythme des Aigles de Carthage

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique (11 juin - 19 juillet), les projecteurs se braquent sur les enceintes qui accueilleront la sélection tunisienne.

Pour sa phase de groupes, la Tunisie posera ses valises au Mexique, plus précisément dans le fleuron architectural du football mexicain : le Stade de Monterrey.

Situé à Guadalupe, dans l'État de Nuevo León, cet écrin ultra-moderne de 53 500 places, inauguré en 2015, sera le théâtre des deux premiers chocs des Aigles de Carthage dans le groupe F.

Le calendrier des rencontres de la Tunisie à Monterrey se présente comme suit :

Lundi 15 juin : Suède - Tunisie (Groupe F)

Dimanche 21 juin : Tunisie - Japon (Groupe F)

Au total, l'enceinte mexicaine accueillera quatre rencontres durant le tournoi, dont trois matchs de poules et un seizième de finale.