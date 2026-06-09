Congo-Brazzaville: Ecole militaire préparatoire général Leclerc - L'établissement a célébré ses 80 ans d'existence

Dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la création de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL) couplée à la Journée nationale de l'Ancien enfant de troupe (AET), une marche a été organisée le 7 juin pour lancer les activités sportives, conformément au programme d'activités prévues. Rémy Ayayos Ikounga, président des AET, y a pris part.

La marche qui a débuté à l'EMPGL avec pour point de chute le site « Les pieds dans l'eau » a rassemblé, entre autres, le personnel civil de l'école et les militaires, les grands anciens qui ont totalisé 60 ans, 70 ans d'âge, ainsi que les plus jeunes. « Il s'agit d'une activité de cohésion », a déclaré dans son mot de circonstance le vice-président des AET, Armel Nzolani.

« En réalité, nous sommes sur la célébration de la Journée de l'AET, mais la Journée de l'AET qui est particulière, parce que cette année depuis le 6 mars, notre Alma-mater a eu ses quatre-vingts ans, certainement vous allez vous posez la question de comment ça se fait que nous, les AET, nous en parlons que maintenant. Nous en parlons maintenant autour de la Journée nationale de l'AET comme les enfants célébrant leur mère qui est l'EMPGL », a indiqué Armel Nzoulani, soulignant qu'à l'occasion devait être ouvert l'ensemble des activités prévues dans le cadre de cette célébration.

Dans cette même optique, Fidèle Mapassi, chef de département de français à l'EMPGL, intervenant au nom du personnel enseignant, s'est réjoui du lancement des activités sportives étant donné que le sport, a-t-il dit-il, a des avantages pour la santé. « L'activité sportive est inhérente à la formation militaire ; vous ne pouvez pas faire un bon soldat si vous êtes impotent, si vous êtes inapte. Le sport est lié à la vie sportive des militaires et pour les enfants de troupe, c'est une bonne chose. La pratique du sport est, d'ailleurs, parmi les critères de sélection dans cette école », a-t-il signifié.

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Un apéritif a marqué la fin de cette marche couplée à un exercice d'étirement.

Notons qu'au cours de cette célébration, plusieurs activités ont été prévues parmi lesquelles des compétitions sportives, un café littéraire, la campagne de reboisement, la projection de films documentaires sur l'école, la journée ouverte à l'EMPGL, la conférence débat EMPGL, la table ronde entre les enfants de troupe et les anciens, l'animation culturelle de fin d'année, le baptême de la promotion de terminale et sa réception au sein de l'association, des dons de sang de l'association à l'EMPGL, desactivités de la Fédération des AET d'Afrique, la Journée nationale de l'AET, et la soirée de gala du jubilé.