Afrique: Salon Osiane - La 11e édition sera organisée l'année prochaine à Libreville

Après son dixième anniversaire célébré du 2 au 5 juin au Centre international de conférence de Kintélé, le salon international de la tech et de l'innovation d'Afrique (Osiane) tiendra sa 11e édition en 2027 à Libreville, au Gabon. Son promoteur, Luc Missidimbazi, l'a annoncé le week-end dernier à la clôture de l'événement.

Organisée cette année sur le thème « Créons des écosystèmes à forte valeur ajoutée », la 10e édition du Salon Osiane a réuni une kyrielle d'experts et férus du numérique venus d'Afrique et d'ailleurs. Quatre jours durant, ces acteurs ont débattu des mécanismes et stratégies plus efficients à mettre en exergue sur le continent pour créer des écosystèmes numériques plus adaptés, capables de booster le secteur du digital sur le continent.

Mais, au-delà de tout, les experts ont formulé quelques recommandations qui s'articulent autour de quelques axes stratégiques majeurs. Pour renforcer la cybersécurité et la souveraineté numérique en Afrique, ces sachants demandent d'impulser la mutualisation des infrastructures critiques et des efforts entre les États face à la sophistication des cyberattaques.

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Afin de promouvoir l'innovation et l'Intelligence artificielle (IA), ces derniers proposent l'usage de l'IA comme catalyseur de la valeur ajoutée, tout en assurant une protection éthique et sécurisée pour les utilisateurs du numérique.

En vue de donner un coup de pouce aux finances et à l'économie numérique, ils recommandent d'accélérer la digitalisation des services administratifs et des finances publiques, dans le but de bâtir un écosystème transparent et inclusif.

Dans le domaine de l'entrepreneuriat, Osiane plaide pour l'accompagnement des startups et de la formation des jeunes talents, à l'image des initiatives présentées lors du Challenge start up bassin du Congo.

En vue d'encourager la créativité numérique, le salon Osiane, via ses partenaires, a attribué des prix à dix start ups ayant excellé dans divers domaines du digital.