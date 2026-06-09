Congo-Brazzaville: Environnement - Faire de la jeunesse francophone un moteur de la transition écologique

Réunis à Brazzaville du 2 au 5 juin, à l'occasion des premières journées francophones de l'innovation environnementale en action dans le bassin du Congo, les participants ont pris l'engagement de faire de la jeunesse le moteur de la transition écologique en Afrique et dans l'espace francophone.

La rencontre de Brazzaville a rassemblé des jeunes innovateurs venus de plusieurs pays francophones autour du concours, des expositions, des échanges d'expériences et des réflexions sur les défis environnementaux. Ces derniers ont démontré, en effet, que les solutions aux problèmes écologiques peuvent émerger du génie créatif de la jeunesse.

Les initiatives présentées durant ces journées ont mis en lumière les opportunités offertes par l'économie verte et l'économie circulaire. Des secteurs considérés comme des gisements d'emplois et de croissance ont été mis en lumière dont la valorisation des déchets, la préservation des ressources en eau, les énergies renouvelables, l'agriculture durable ou encore les technologies propres.

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Au terme des assises, plusieurs jeunes ont reçu des prix. Ainsi, le premier prix a été décerné à Echo plus du Cameroun (5 000 000 FCFA). La République démocratique du Congo, Campus écolo de la République du Congo, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale ont été également primés. Le Coup de coeur du jury, quant à lui, a été attribué au Gabon.

Remettant les prix aux récipiendaires, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a appelé à un engagement des jeunes à la transformation des idées innovantes en projets concrets. Selon lui, ces distinctions ne représentent qu'un encouragement symbolique face au potentiel réel des initiatives présentées. Car, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu.

En plaçant la jeunesse au coeur de la lutte contre les défis environnementaux, il a indiqué: « Le changement, c'est la jeunesse. Le changement, c'est vous, l'innovation, c'est vous. L'espoir, c'est encore vous. Les jeunes ne doivent plus cacher leurs talents ni leurs idées. Ils doivent au contraire les exposer, les développer et les transformer en projets capables de créer de l'emploi, de protéger l'environnement et d'améliorer les conditions de vie de la population ».

Le ministre en charge de l'Assainissement n'a pas caché la volonté du gouvernement à accompagner cette dynamique en renforçant les mécanismes de financement et d'accompagnement des jeunes porteurs de projets environnementaux. Pour lui, la mission du gouvernement est claire : faire de l'innovation environnementale un puissant levier de transformation économique et sociale. Il a établi, par ailleurs, un lien direct entre environnement, assainissement et citoyenneté. La propreté des villes commence, a-t-il dit, par le comportement des citoyens, notamment celui des jeunes.

Le ministre a mis en avant, enfin, le rôle de la Francophonie comme cadre de coopération entre les peuples. D'après lui, la langue française constitue un formidable outil de dialogue, de partage d'expériences et de construction de projets communs entre les jeunes des différents continents. De l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Amérique du Nord et l'Asie, la Francophonie offre un espace unique où les innovations peuvent circuler et les talents se rencontrer, a-t-il soutenu.