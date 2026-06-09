Afrique: Le président béninois Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal aujourd'hui

Dakar — Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est attendu à Dakar ce mardi pour « une visite d'amitié et de travail », a appris l'APS de la présidence béninoise.

Le successeur de Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, se rendra ensuite au Mali et en Guinée Bissau.

« Le président de la République s'entretiendra avec les plus hautes autorités de ces pays des perspectives de coopération économique et commerciale, du renforcement de la solidarité entre les peuples ouest-africains et des questions de sécurité régionale », indique un communiqué de la présidence béninoise.

Cette visite de M. Wadagni s'inscrit dans « une tournée auprès des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui partagent avec le Bénin une même monnaie et une même banque centrale, la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest", ajoute la source.

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Le président Wadagni s'est auparavant rendu dans d'autres pays membres de l'Union, comme le Niger, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire.

Des visites qui, selon la présidence béninoise, « confirment la priorité que le chef de l'Etat accorde au dialogue avec les pays partenaires et à l'intégration au sein de l'espace ouest-africain ».