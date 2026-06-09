Sénégal: Le Sénégal vise une nouvelle confirmation au Mondial 2026

Dakar — Le Sénégal va aborder la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de confirmer son statut de valeur sûre du football mondial, à l'occasion de sa quatrième participation à cette compétition, coïncidant avec son troisième Mondial consécutif.

Les Lions du Sénégal, dirigés par Pape Thiaw, surfant sur une dynamique positive marquée par de bons résultats et une longue série d'invincibilité, aborderont la compétition avec confiance, après leur deuxième sacre continental.

Le Sénégal s'est qualifié de manière solide pour le Mondial 2026 en terminant invaincu, avec 7 victoires et 3 nuls, validant son billet lors de la dernière journée grâce à une victoire 4-0 contre la Mauritanie.

Les Lions avaient auparavant pris une option décisive en battant la RD Congo à l'extérieur (3-2), match considéré comme le tournant de leur campagne de qualification.

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Ils ont inscrit 22 buts et en ont encaissé seulement 3, grâce notamment à Sadio Mané (5 buts), Pape Matar Sarr (4) et Ismaïla Sarr (3), auteurs de plus de la moitié des réalisations sénégalaises.

En phase de groupes, le Sénégal va évoluer dans une poule jugée relevée avec la France, la Norvège et l'Irak.

Sur le plan historique, les Lions totalisent quatre participations, dont celle de 2002, qui reste jusque-là plus marquante, le Sénégal ayant réussi son meilleur parcours lors de ce Mondial dont il avait atteint les quarts de finale alors qu'il était novice dans cette compétition.

Le Mondial 2002 reste marqué par la victoire historique face à la France, qui a balisé le parcours des Lions jusqu'aux quarts, avec des figures comme El Hadji Diouf et Papa Bouba Diop.

La participation sénégalaise à la Coupe du monde 2022 sonnait comme une confirmation de la régularité sénégalaise avec une qualification en huitièmes de finale, après une victoire décisive contre l'Équateur, avant une élimination face à l'Angleterre (0-3).

Le tournoi avait notamment mis en lumière la solidité défensive du Sénégal, incarnée par Kalidou Koulibaly, et l'efficacité d'Ismaïla Sarr, buteur décisif lors des éliminatoires du groupe.

Sur le plan statistique, les Lions ont disputé, au total, 12 matchs en Coupe du monde, pour 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 16 buts marqués et 17 encaissés.

Koulibaly, Youssouf Sabaly et Ismaïla Sarr, avec 7 apparitions chacun, se partagent le record de matchs disputés dans la compétition.

L'histoire du Sénégal en Coupe du monde reste intimement liée à l'épopée de 2002, marquée par le but de Papa Bouba Diop contre la France, première grande surprise de la compétition et symbole d'une génération entrée dans l'histoire du football africain.

Avec cette expérience accumulée et une nouvelle génération compétitive, le Sénégal s'avance vers le Mondial 2026 avec l'objectif de franchir un nouveau cap, avec en ligne de mire une performance historique.