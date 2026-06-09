Afrique: La réception des Lionceaux au palais de la République, un des sujets en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traitent de plusieurs sujets parmi lesquels la réception des sélections nationales de football des moins de 17 et 15 ans au palais de la République, où elles ont été célébrées par le chef de l'Etat, après leurs "performances remarquées sous les couleurs nationales".

Les sélections U15 et U17, sacrées championnes d'Afrique, "ont été reçues en grande pompe au palais de la République", par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, rapporte le quotidien Le Soleil.

Le président de la République a annoncé, à cette occasion, "une enveloppe globale de 311,42 millions de FCFA destinée aux joueurs, aux encadrements techniques et aux ligues", indique Le Soleil, affichant "Gloire aux champions !"

Il a offert à chaque joueur une prime, un iPad 11e génération, une assurance maladie de deux ans, une bourse scolaire de 24 mois, détaille le quotidien L'Observateur, selon lequel le président Faye "gâte les Lionceaux".

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Il s'agit là d'un "accompagnement social, technologique et scolaire inédit pour sécuriser l'avenir de la relève du football sénégalais", souligne le quotidien L'As. Des récompenses justifiées, au regard des déclarations du chef de l'Etat.

"Le talent fait gagner des matchs, le caractère fait gagner des titres", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le quotidien L'info, avant d'ajouter : "Le sport est une école de souveraineté, une industrie d'avenir et un langage par lequel le Sénégal parle au monde".

Sud quotidien s'intéresse à la politique et aux prochaines élections municipales et territoriales qui devraient se tenir en janvier 2027, sauf qu'à mesure que se rapproche cette échéance, "les interrogations se multiplient autour du calendrier électoral".

"Alors que l'administration n'a toujours pas officiellement fixé la date du scrutin ni lancé les opérations préalables de révision des listes électorales, la société civile sénégalaise entre dans le débat et affiche une position sans ambigüité", avance le journal.

La société civile "s'oppose à toute éventualité de report, appelle les autorités à davantage de transparence afin de préserver la confiance dans le processus démocratique, et dénonce une 'rupture d'égalité entre les acteurs politiques' qu'entraine le manque d'information sur les élections", ajoute Sud Quotidien.

Tribune annonce que le Conseil constitutionnel a reçu le recours en inconstitutionnalité des députés de l'opposition contre le retour de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le journal note que les sept sages sont invités à "dire si, oui ou non, Ousmane Sonko a le droit de reprendre son siège de député après avoir exercé la fonction de Premier ministre pendant deux ans".

Sur ce sujet, le professeur agrégé des Facultés de droit Meïssa Diakhaté pointe "les angles morts" du recours de l'opposition. Il considère que "la contestation de la réintégration du Premier ministre doit être vue et lue sous l'angle des dispositions de l'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale", peut-on lire dans les colonnes du quotidien L'As.

WalfQuotidien relaie le "coup de gueule" du président de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal (CNES), Abdel Kader Ndiaye, qui estime que "les forces vives économiques" sont écartées des concertations nationales initiées par le président de la République.

Selon L'Observateur, le khalife de Ndiassane, une cité religieuse de la région de Thiès, "dénonce un vaste pillage foncier". Il a adressé, à ce sujet, une lettre au chef de l'Etat, "réclamant une intervention urgente face à des opérations de morcellement jugées illégales".

Le journal pointe "une spoliation présumée portant sur plusieurs milliers d'hectares répartis entre les régions de Saint-Louis, Thiès et Dakar".