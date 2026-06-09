Sénégal: Une association alerte sur les difficultés persistantes des personnes atteintes d'albinisme

Mbour — Le président de la Fondation des personnes atteintes d'albinisme au Sénégal et en Afrique (FASA), Mouhamed Bamba Diop, a souligné les nombreuses difficultés rencontrées par les albinos relativement à l'accès aux soins, à l'éducation, à l'emploi et à la protection sociale.

S'exprimant lundi lors d'un point de presse consacré au lancement du dîner de gala et téléthon "Lumière d'espoir", prévu le 13 juin prochain, M. Diop a notamment appelé à une plus grande mobilisation en faveur des personnes vivant avec l'albinisme.

À travers l'initiative "Lumière d'espoir", la FASA entend sensibiliser l'opinion publique, allant dans le sens de mobiliser des ressources et renforcer le plaidoyer, pour une meilleure prise en compte des préoccupations des personnes atteintes d'albinisme, a expliqué son président.

Selon Mouhamed Bamba Diop, les personnes atteintes d'albinisme restent confrontées à des préjugés et discriminations qui limitent leur inclusion sociale.

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Le président de la FASA s'est aussi attardé sur leur vulnérabilité face aux effets du changement climatique et leur forte exposition aux rayons solaires qui augmente les risques de cancer de la peau et d'autres problèmes de santé.

"Ces réalités ne constituent pas seulement des défis de développement, mais aussi une question de droits humains", a-t-il martelé, rappelant les engagements internationaux de l'Etat du Sénégal et de l'Union africaine en faveur de la protection des personnes handicapées.