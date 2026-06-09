Sénégal: Habib Diarra - 'Avec notre effectif, on peut battre la France'

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal, compte tenu de son effectif, a les capacités de battre l'équipe de France en match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, a assuré le milieu de terrain des Lions, Habib Diarra, invitant toutefois ses partenaires à être "concentrés".

"Avec l'effectif qu'on a, nous pouvons gagner ce match (face à la France). On sait que la France a dans chaque position de très grands joueurs, [mais] il ne faudra pas avoir peur", a-t-il dit dans un entretien avec la chaîne Youtube de la Fédération sénégalais de football (FSF).

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin au stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au stade MetLife du New Jersey.

En 2002, les Lions avaient battu (1-0) la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud.

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Pour l'ancien pensionnaire des catégories de jeunes (U18, U19 et Espoirs) de l'équipe de France, les Lions doivent faire preuve de solidarité et rester concentrés sur leur objectif, pour battre les vice-champions du monde en titre.

"Nous sommes les champions d'Afrique, tout le monde va nous attendre, mais il faut rester lucides dans notre bulle et prendre les matchs tel qu'ils viennent", a suggéré le milieu de Sunderland (élite anglaise).

Selon Habib Diarra, le fait de disputer pour la première fois la Coupe du monde est une "grosse fierté et un rêve d'enfant".

"On veut faire mieux que lors des participations précédentes. Toutefois, il ne faut pas qu'on mette la pression", a soutenu le natif de Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.