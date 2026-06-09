Sénégal: La direction des Parcs nationaux appelle la Fédération sénégalaise de lutte à bannir tout acte portant atteinte au bien-être des animaux

Dakar — La direction des Parcs nationaux (DPN) appelle la Fédération sénégalaise de lutte à bannir tout acte portant atteinte au bien-être des animaux et à promouvoir une culture de respect envers ces êtres vivants.

Dans un communiqué parvenu mardi à l'APS, la DPN, sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, indique qu"'il a été constaté", à l'occasion de la séance de lutte opposant les lutteurs Reug Reug et Boy Niang 2, le 7 juin 2026, la "diffusion d'images montrant l'utilisation de chatons dans le cadre de pratiques à caractère mystique".

"Face à cette situation préoccupante, les citoyens, les organisations sportives, les médias ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux sont appelés à promouvoir une culture de respect envers les animaux et à bannir toute pratique susceptible de porter atteinte à leur bien-être", peut-on lire dans le document.

La DPN affirme que ces images, "qui ont suscité de nombreuses réactions", "soulèvent des préoccupations légitimes quant au respect du bien-être animal".

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"Ces actes, parfois commis dans le cadre de pratiques à caractère mystique, de spectacles entre autres, portent atteinte au bien-être animal et sont contraires aux principes de respect du vivant ainsi qu'aux efforts consentis par l'État du Sénégal pour la protection de la faune sauvage", écrit cette institution chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de conservation de la biodiversité.

Elle dit condamne cet acte, tout en exprimant sa "préoccupation" face à "la recrudescence d'actes de maltraitance" envers les animaux "observés ces derniers temps dans notre pays et relayés sur les réseaux sociaux".

La DPN rappelle que le Sénégal a ratifié la convention internationale relative à la "conservation sur la diversité biologique", les "dispositions du Code de la chasse et de la protection de la faune", de même que les textes réglementaires en vigueur visant à garantir la protection des animaux.

Par conséquent, "la Fédération sénégalaise de lutte est appelée à prendre toutes les mesures nécessaires afin que de tels faits ne se reproduisent plus lors des compétitions et manifestations relevant de sa responsabilité", souligne le communiqué.

La DPN assure que le "respect de la réglementation relative à la protection de la faune" sera assuré avec "la plus grande vigilance".

"Toute infraction dûment constatée donnera lieu à l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur", conclut-elle.