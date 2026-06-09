Sénégal: Plus de 500 sachets et fragments de sacs plastiques collectés sur la plage du Virage, à Yoff

Dakar — Plus de 500 sachets et fragments de sacs plastiques, 187 mégots de cigarettes, 170 sachets d'eau et plus d'une centaine de bouteilles plastiques ont été collectés, lundi, sur la plage du Virage à Dakar, à l'initiative de l'Association Zéro Déchet Sénégal (AZDS), a constaté l'APS.

"Les déchets les plus retrouvés sur cette plage sont les sachets et fragments de sacs plastiques, suivis des sachets d'eau, des mégots de cigarettes, des bouteilles plastiques et des emballages alimentaires", a indiqué Abdoulaye Sène, responsable du pôle formation et sensibilisation de cette association.

Cette collecte a été effectuée lors d'une opération de nettoyage et de caractérisation des déchets, organisée dans le cadre d'une initiative dénommée "Village des solutions : déchets, qualité de l'eau, innovation et engagement citoyen au Sénégal".

Cette initiative a été lancée à l'occasion des Journées mondiales de l'environnement et des océans par la Délégation générale du Québec à Dakar, en partenariat avec l'AZDS, Surfrider Foundation Sénégal et Ingénieurs Sans Frontières Québec.

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Elle visait à mettre en lumière des solutions concrètes face à la pollution plastique et à la dégradation des écosystèmes côtiers.

Selon M. Sène, "la caractérisation des déchets a permis non seulement de quantifier les déchets collectés, mais aussi d'identifier les catégories les plus présentes afin de mieux orienter les actions de sensibilisation et de plaidoyer."

"La plupart de ces déchets sont des produits à usage unique. Lorsqu'ils finissent dans la mer, ils représentent une menace directe pour la biodiversité marine et les ressources halieutiques", a-t-il alerté.

Il a souligné que ces résultats confirment les observations réalisées dans le cadre de l'initiative "Plage Zéro Déchet", qui a déjà permis, selon lui, de mener des opérations similaires sur une dizaine de plages sénégalaises depuis le début de l'année.

Face à ce constat, l'Association Zéro Déchet Sénégal plaide pour une application effective de la loi sur les plastiques à usage unique adoptée en 2020.

"Une partie importante des déchets retrouvés est constituée de produits déjà visés par cette réglementation. Il est donc nécessaire d'accélérer son application et de promouvoir des alternatives réutilisables auprès des populations", a soutenu le responsable associatif.

Au-delà du nettoyage, la journée a également servi de cadre d'échanges entre organisations environnementales, chercheurs, entrepreneurs et citoyens engagés autour des solutions innovantes en matière de gestion des déchets, de qualité de l'eau et de protection du littoral.

La déléguée générale par intérim du Québec à Dakar, Julie Gervais, a rappelé que "les défis environnementaux auxquels sont confrontés le Sénégal et le Québec exigent des réponses collectives fondées sur la coopération et l'innovation."

"Les défis environnementaux sont immenses, mais les solutions existent déjà. Elles se trouvent dans les initiatives citoyennes, les projets associatifs, les innovations technologiques et les collaborations entre partenaires locaux et internationaux", a-t-elle déclaré.

Mme Gervais a salué plusieurs projets de coopération entre le Québec et le Sénégal, notamment le projet PROGEM, porté par Ingénieurs Sans Frontières Québec et l'Association Zéro Déchet Sénégal, ainsi que des initiatives dans les domaines de l'éducation environnementale, de la mobilisation communautaire et de l'engagement des jeunes.

Dans ce cadre, le "Village des solutions" offre l'opportunité de valoriser les initiatives locales qui apportent des réponses concrètes à des problématiques telles que la pollution plastique, l'économie circulaire, la protection des ressources en eau et la sensibilisation environnementale.

"Les défis environnementaux n'ont pas de frontières. Les solutions durables émergent lorsque les communautés, les organisations et les partenaires travaillent ensemble pour bâtir un avenir plus résilient et plus équitable", a-t-elle affirmé.

Organisée au Copacabana Surf Village, établissement labellisé "Zéro Déchet", cette opération a également été marquée par la projection du documentaire Human Side of Plastic, sans compter des expositions et séances de réseautage entre acteurs de la société civile, du secteur privé et du monde scientifique.