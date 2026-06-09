Angola: Le FMI reste concentré sur l'augmentation des recettes fiscales angolaises

8 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/QCB/LUZ

Luanda — Le Fonds monétaire international et le gouvernement angolais poursuivent leurs efforts pour renforcer leur coopération technique afin d'accroître la mobilisation des recettes fiscales, a déclaré ce lundi à Luanda le représentant permanent du FMI en Angola, Victor Lledo.

S'exprimant lors du séminaire régional sur la gestion des incitations fiscales, organisé par le Centre régional d'assistance technique du FMI et qui se tient dans la capitale angolaise jusqu'au 11 juin, Victor Lledo a indiqué qu'il s'agissait d'un programme de réformes structurelles faisant suite à la conclusion du programme d'assistance financière en 2022.

Le représentant du FMI a souligné que la coopération actuelle repose sur deux piliers principaux : la surveillance macroéconomique, assurée par des visites annuelles au titre de l'article IV du FMI, et le programme d'assistance technique et de renforcement des capacités.

Victor Lledo a ajouté que, par ailleurs, des experts du FMI et d'Africatax South effectuent régulièrement des missions en Angola pour soutenir les autorités nationales dans l'élaboration de leurs politiques budgétaires, monétaires et financières, ainsi que dans l'amélioration de la comptabilité nationale.

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Dans le domaine fiscal, le FMI entretient un dialogue étroit avec le ministère des Finances et l'Administration générale des impôts, notamment en ce qui concerne l'élaboration de politiques permettant de concilier la nécessité de consolidation budgétaire et les impératifs du développement socio-économique de l'Angola.

Par ailleurs, Victor Lledo a souligné que le principal défi pour l'économie angolaise réside dans l'impasse entre la collecte des recettes et la relance économique, deux éléments essentiels à une relation de soutien mutuel.

À moyen terme, le représentant du FMI réaffirme la nécessité d'élargir l'assiette fiscale, ce qui doit s'accompagner d'incitations à la formalisation de l'économie, à sa diversification et à la croissance des petites et moyennes entreprises (PME).

Durant ces trois jours de travail, les participants examineront la conception et la mise en oeuvre de politiques d'incitation fiscale plus complètes, en insistant sur le suivi, l'éligibilité, la légitimité et le respect des mesures adoptées.

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