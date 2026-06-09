Angola: La ministre de l'Environnement souligne l'importance de la réduction du méthane pour le climat

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, a réaffirmé lundi à Luanda l'engagement de l'Angola à réduire ses émissions de méthane, l'une des mesures les plus efficaces pour accélérer la lutte contre le changement climatique et promouvoir le développement durable.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'Atelier régional sur l'atténuation des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier, la ministre a souligné que le méthane est l'un des gaz à effet de serre ayant le plus fort impact sur le réchauffement climatique à court terme. Sa réduction présente donc des avantages environnementaux, économiques et sanitaires.

Selon Ana Paula de Carvalho Pereira, l'Angola consolide sa gouvernance climatique en renforçant ses instruments réglementaires, ses mécanismes de suivi et ses plateformes de coordination institutionnelle, conformément aux engagements internationaux pris par le pays.

Par ailleurs, elle a indiqué que la troisième contribution déterminée au niveau national (CDN3) fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la résilience climatique nationale.

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Ana Paula de Carvalho Pereira a également mis en avant l'élaboration du Plan national de réduction des émissions de méthane (PLANAREM), un instrument stratégique visant à identifier, surveiller, atténuer et gérer les émissions de méthane en Angola.

Elle a précisé que ce plan couvre également des secteurs clés de l'économie nationale, notamment le pétrole et le gaz, l'agriculture, l'élevage, la gestion des déchets solides urbains, le traitement des eaux usées, l'énergie et la foresterie.

La ministre a également plaidé pour un renforcement de la coopération régionale entre les pays africains producteurs de pétrole et de gaz afin de partager les technologies de détection et de réparation des fuites, de réutilisation du gaz associé et de réduction du torchage du gaz lors des opérations pétrolières.

Au cours de son discours, Mme Ana Pereira a souligné que l'Angola reste attaché à une transition énergétique juste et équilibrée, capable de concilier protection de l'environnement, industrialisation, création d'emplois, réduction de la pauvreté et sécurité énergétique.

La responsable a également ajouté que l'Angola s'emploie à mettre en place les fondements institutionnels et réglementaires nécessaires au développement du marché du carbone, afin d'attirer les investissements verts et d'accéder aux financements climatiques internationaux.

De son côté, le vice-gouverneur de la province de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Miguêns Augusto, a souligné que la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est plus une option, mais une nécessité technique, économique et de réputation.

Il a également souligné le renforcement de la coopération entre les gouvernements, les entreprises et les partenaires internationaux afin d'accélérer la mise en oeuvre de solutions technologiques permettant d'identifier les fuites, d'améliorer les processus opérationnels et de réduire les déchets tout au long de la chaîne de production pétrolière et gazière.

Selon lui, l'adoption de ces mesures contribuera non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'accroissement de la compétitivité du secteur énergétique, grâce à la valorisation du gaz récupéré et à l'amélioration de l'efficacité des opérations industrielles.

L'atelier régional sur l'atténuation des émissions de méthane a réuni des experts, des représentants gouvernementaux et des partenaires internationaux afin d'examiner les stratégies de réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier africain.