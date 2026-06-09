Angola: Le Président angolais entame une visite officielle de trois jours en Serbie

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé à Belgrade lundi après-midi pour une visite officielle de trois jours en Serbie, visant à renforcer la coopération entre les deux pays.

À son arrivée à l'aéroport international Nikola Tesla, le Chef d'État angolais, accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a été accueilli par le ministre serbe des Affaires étrangères, Marko Duric.

Il s'agit du premier déplacement de João Lourenço en Serbie depuis son accession à la Présidence de la République d'Angola en 2017, à un moment où Luanda et Belgrade manifestent leur intérêt pour la relance de leur partenariat stratégique bilatéral.

Cette visite pourrait aboutir à la signature et à la consolidation d'instruments juridiques dans des secteurs jugés prioritaires, notamment dans les domaines économique, commercial, social, des télécommunications et de la sécurité.

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Lors de son séjour à Belgrade, le Président João Lourenço rencontrera son homologue serbe, Aleksandar Vučić, et assistera à la signature d'accords visant à faciliter la coopération bilatérale et à dynamiser les travaux de la Commission mixte entre les deux États.

Le programme comprend également un forum économique et des affaires, axé sur l'approfondissement des relations économiques et l'identification de nouvelles opportunités d'investissement et d'échanges entre les entrepreneurs angolais et serbes.

L'agenda du dirigeant angolais comprend également une visite au Parlement serbe et des visites d'institutions spécialisées, dont une à vocation militaire.

Cette visite s'inscrit dans le contexte des relations historiques entre l'Angola et la Serbie, dont les racines remontent à l'ex-Yougoslavie, marquée par une étroite coopération avec plusieurs pays africains, dont l'Angola.

Ces dernières années, les deux pays ont cherché à insuffler un nouveau dynamisme à leur coopération bilatérale, notamment dans le secteur de la santé, où des contacts sont établis pour la formation de professionnels angolais en ophtalmologie.

Avec une population estimée à 6,6 millions d'habitants, la Serbie possède une économie émergente et est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Le secteur des services constitue le principal moteur de l'économie serbe, qui se distingue également par son industrie manufacturière et sa capacité croissante d'exportation de produits technologiques et manufacturés.