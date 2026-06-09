Angola: Les accidents de la route font plus de deux mille morts en Angola

Luanda — L'Angola a recensé 2 394 morts et 12 139 blessées suite à 9 213 accidents de la route survenus entre septembre 2025 et mai de 2026.

Ces données ont été présentées par le chef du service de conseil juridique de la Direction de la circulation et de la sécurité routière (DTSER), le commissaire principal Adriano do Rosário.

Selon la source, ces chiffres représentent une augmentation de 159 décès, une diminution de 762 blessés et une baisse de 53 accidents par rapport à la période précédente.

Le responsable s'exprimait lors de la table ronde sur le thème « Les défis de la réduction des accidents de la route », organisée dans le cadre des festivités du 47e anniversaire du ministère de l'Intérieur (MININT), célébré le 22 juin.

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Il a alors précisé que les collisions entre motos et voitures demeurent la principale cause de décès, tandis que les tonneaux constituent la principale cause d'accidents de la route. « Ces types d'accidents représentent à eux seuls environ 49 % de tous les accidents », a-t-il déclaré.

Concernant les causes des accidents, il a souligné que l'excès de vitesse demeure le principal facteur, insistant sur le fait qu'actuellement, la plupart des conducteurs ne respectent pas les limitations de vitesse.

Afin de réduire ce phénomène, a-t-il ajouté, le ministère de l'Intérieur a lancé, en septembre 2025, le programme de circulation intitulé « Agir avant qu'il ne soit trop tard », visant à intensifier les mesures policières, ce qui a donné des résultats satisfaisants.

Sous le thème « Ministère de l'Intérieur - 47 ans : Modernisation et innovation pour une excellence institutionnelle », les célébrations se dérouleront du 8 juin au 13 juillet. Des activités patriotiques, éducatives, civiques, culturelles, récréatives et sportives sont prévues dans toutes les provinces du pays.

Le programme comprend des conférences sur le travail des forces de l'ordre, des visites au personnel hospitalisé, des campagnes de plantation d'arbres, des collectes de sang et de lait maternel, ainsi que des tournois sportifs.