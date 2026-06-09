Angola: Les incitations fiscales pour l'économie dépassent les 2 000 milliards de kwanzas

Luanda — Les incitations fiscales pour l'économie nationale ont enregistré une croissance significative, passant de 184,2 milliards à 2 980 milliards de kwanzas entre 2018 et 2024, a annoncé lundi à Luanda le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Otoniel dos Santos.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire régional sur la gestion des incitations fiscales, organisé par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international (FMI), le responsable a expliqué que cette augmentation représente une croissance cumulée d'environ 1 517 %.

Selon le secrétaire d'État, cette hausse a porté le poids des exonérations fiscales dans l'économie nationale de 0,64 % à 2,9 % du produit intérieur brut (PIB).

Concernant les recettes fiscales totales, le responsable a précisé que la part avait explosé, passant de 3,1 % à 17,17 %, ce qui signifie que plus d'un sixième des recettes fiscales potentielles de l'État angolais n'ont pas été perçues en raison d'exonérations et de régimes préférentiels.

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Selon lui, environ 91 % de ces exonérations concernent le secteur non pétrolier et proviennent d'aides destinées à soutenir l'importation de produits alimentaires et de matières premières, ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à stimuler l'industrie manufacturière nationale.

Otoniel dos Santos a estimé que les incitations fiscales étaient essentielles pour attirer les investissements et créer des emplois, mais a souligné qu'elles ne sont pas gratuites car elles représentent des ressources auxquelles l'État renonce et qui pourraient financer des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, la protection sociale et les investissements publics.

Selon cette source, la gestion des incitations fiscales est devenue un enjeu central de la politique budgétaire, avec l'adoption du premier Code des avantages fiscaux (loi n° 8/22 du 14 avril), qui a unifié les règles auparavant dispersées.

Otoniel dos Santos a rappelé qu'en octobre 2025, l'Angola avait adopté le Manuel statistique des finances publiques (MSFP 2014), dans le but de renforcer la qualité et la transparence des comptes publics.

Le séminaire AFRITAC Sud, qui se tient jusqu'à jeudi prochain, réunit des délégations de plusieurs pays de la région Sud de l'Afrique, des diplomates, des techniciens et des responsables des secteurs macroéconomique et fiscal national.

AFRITAC South (AFS) est l'un des 17 centres régionaux de développement des capacités du Fonds monétaire international, ayant pour objectif de fournir un soutien au développement des capacités aux ministères des finances, aux banques, aux autorités fiscales et aux agences statistiques.