Angola: L'indice des prix à la consommation ralentit de 0,70 % en mai de cette année

Luanda — L'indice des prix à la consommation nationale (IPCN) a enregistré une variation de 10,88 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, soit un ralentissement de 0,70 % par rapport au mois d'avril, selon l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais).

Un communiqué de presse publié ce lundi sur le site internet de l'INE indique que l'indice des prix a progressé de 9,86 % par rapport à mai 2025.

Le document précise que la catégorie « Transports » a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation annuelle de 15,73 %.

Le document note également les hausses enregistrées dans les secteurs du logement, de l'eau, de l'électricité et du carburants (+14,32 %), de l' éducation (+13,40 %) et de l'alimentation et des boissons non alcoolisées (+11,33 %).

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L'Institut national de statistique a indiqué que la classe « Alimentation et boissons non alcoolisées » a le plus contribué à la hausse générale des prix au mois de mai, avec 6,90 points de pourcentage. Viennent ensuite les catégories « Transports » (0,75 %), « Biens et services divers » (0,62 %) et « Logement, eau, électricité et carburants » (0,54 %). Les autres catégories ont contribué à hauteur de moins de 0,54 %.

Les données montrent que les provinces ayant enregistré les plus faibles variations de prix sont Huambo (7,72 %), Cunene (8,29 %) et Lunda Norte (8,35 %), tandis que celles ayant connu les plus fortes variations sont Cabinda (16,56 %), Malanje (13,76 %) et Moxico (12,45 %). HM/CS/LUZ