Angola: Huawei souligne le rôle moteur de la connectivité numérique dans la transformation économique

Luanda — La connectivité numérique est un facteur clé d'inclusion sociale et favorise la participation active des citoyens à la création de valeur économique, a déclaré António Hou, directeur général de Huawei pour les pays lusophones, ce lundi à Luanda.

Selon M. Hou, qui s'exprimait lors du « Huawei Day 2026 », l'accès à Internet et par conséquent les paiements mobiles sont aujourd'hui essentiels, sans lesquels de nombreuses personnes sont isolées de l'économie formelle.

Il a souligné que l'économie numérique représente déjà une part importante de la création de richesse mondiale et qu'en Chine seulement, elle dépasse déjà 46 % du produit intérieur brut (PIB), constituant ainsi l'un des principaux modèles de croissance durable pour le géant asiatique.

Dans cette optique, il a indiqué que Huawei est prêt à participer aux efforts du gouvernement angolais pour construire un réseau plus étendu, contribuant à l'inclusion numérique et financière grâce à l'intégration de technologies de pointe.

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Lors de son discours, il a réfuté l'idée que les technologies suppriment des emplois, affirmant au contraire que ces outils transforment les méthodes de travail et ouvrent la voie à la création de nouveaux métiers et d'entreprises indépendantes.

Organisé par Huawei Technologies Angola, cet événement a réuni des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise, des experts du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), des partenaires stratégiques et d'autres acteurs de l'écosystème numérique angolais.

Les principales tendances technologiques mondiales, le rôle de l'innovation dans la transformation numérique et le développement durable du pays, les transports intelligents et l'intelligence artificielle, entre autres, ont été abordés.