Afrique: Le pays plaide pour une accélération de la transformation numérique de l'éducation

8 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/LUZ

Luanda — L'Angola a plaidé pour une accélération de la transformation numérique des systèmes éducatifs et une adaptation des programmes aux nouvelles exigences technologiques, lors de sa participation à la 18e Conférence et Exposition internationale sur l'éducation, la formation et le développement des compétences numériques (eLearning Africa 2026), qui s'est tenue au Ghana.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Ghana, reçu par ANGOP ce lundi, la conférence s'est déroulée du 3 au 5 de ce mois à Accra et a rassemblé des représentants de 25 pays africains, ainsi que d'organisations internationales.

Cet événement s'est imposé comme l'une des principales plateformes de réflexion sur l'éducation, la technologie et le développement des compétences en Afrique.

S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, aux Sciences, à la Technologie et à l'Innovation, Eugénio Adolfo Alves da Silva, a déclaré que la transformation numérique de l'éducation exige des programmes plus pragmatiques, axés sur les compétences numériques et transversales, capables de préparer les jeunes aux défis d'une société de plus en plus technologique.

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L'Angola a réaffirmé son engagement à élargir l'accès à une éducation de qualité grâce à la formation continue des enseignants, la révision des programmes scolaires et le renforcement des infrastructures numériques et de l'accès à Internet.

Sa participation à l'évènement a également permis un échange d'expériences avec des experts et des décideurs politiques africains sur les enjeux et les perspectives de l'éducation numérique, dans un contexte marqué par le développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies appliquées à l'éducation.

La délégation angolaise était conduite par le secrétaire d'État Eugénio Adolfo Alves da Silva et comprenait l'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Xavier.

Lire l'article original sur ANGOP.

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