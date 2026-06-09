Angola: Huambo à ANGOTI-2026 avec 10 exposants et 14 projets technologiques

Huambo — La province de Huambo participera à ANGOTI-2026 avec 10 exposants et 14 projets liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, a annoncé ce lundi Adelino Tchitau, directeur du bureau local des Registres et de la Modernisation administrative.

La 6e édition de cet événement, une initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et des Communications, se tiendra du 11 au 13 juin à Luanda, la capitale du pays, sous le thème « En route vers la transformation numérique ».

Se confiant à l'ANGOP, Adelino Tchitau a précisé qu'il s'agit d'applications et de solutions numériques destinées à faciliter les services administratifs des institutions publiques et privées, à protéger contre les cyberattaques et à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.

Parmi ces initiatives, il a mis en avant l'application « Éditeur Braille Accessible » (EBA-WEB), qui permet aux personnes aveugles d'écrire sur ordinateur sans difficulté. Cette application a été récemment lancée par deux jeunes de la région, Jaime Sali et Mendonça Simão, ce dernier étant malvoyant.

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Il a précisé qu'il s'agissait de jeunes étudiants, créateurs et entrepreneurs, encouragés par le gouvernement local, qui démontreront que Huambo possède un important potentiel technologique dans lequel il est judicieux d'investir.

Adelino Tchitau a mentionné que, du point de vue des participants, la province de Huambo a déjà dépassé les attentes, puisqu'en 2023, lors de sa seule participation, elle n'était représentée que par trois exposants et autant de projets.

Il a indiqué que l'objectif est de présenter à l'Angola et au monde entier les solutions technologiques existantes dans la province de Huambo et le potentiel des établissements d'enseignement supérieur en matière de formation des jeunes dans ce domaine.

Selon la source, ANGOTIC constitue un espace privilégié pour identifier et rencontrer des investisseurs ou des financeurs de projets innovants.

ANGOTIC-2026 prévoit d'accueillir plus de 20 000 visiteurs, 100 exposants, autant d'intervenants, 117 entreprises, 180 startups, ainsi que des tables rondes, des sessions techniques et d'autres activités.

Cet événement est le principal forum des technologies de l'information et de la communication en Angola, réunissant entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales dans un espace d'innovation, de débat et de réseautage.