Congo-Kinshasa: Lomé - La MONUSCO réaffirme son engagement pour la paix et la protection des civils dans l'Est de la RDC

9 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a réaffirmé son engagement à soutenir la désescalade, la protection des civils et la recherche d'une solution politique durable dans l'est du pays. Cette position a été exprimée à l'occasion de la réunion semestrielle d'évaluation convoquée par l'Union africaine à Lomé, au Togo, du 7 au 8 juin, selon une communication de la MONUSCO.

Aux côtés du Bureau de l'Envoyé spécial des Nations unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO a pris part à ces assises consacrées à l'analyse de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Au cours de cette rencontre, la MONUSCO a réitéré sa volonté d'appuyer les initiatives régionales et internationales visant à ramener la stabilité dans une zone marquée par des conflits persistants.

Les participants ont souligné la nécessité de veiller à ce que les initiatives régionales et internationales restent cohérentes, se renforcent mutuellement et répondent aux réalités sur le terrain, y compris les défis sécuritaires et humanitaires qui touchent les communautés de l'est de la RDC.

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Une mobilisation autour d'une approche concertée

La réunion de Lomé, dirigée par le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine, a rassemblé plusieurs acteurs régionaux et internationaux.

Les travaux ont bénéficié de l'appui du Groupe des facilitateurs de l'Union africaine, composé d'anciens chefs d'État africains, dont Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Sahle-Work Zewde, Mokgweetsi Masisi et Catherine Samba-Panza, ou leurs représentants.

Plusieurs organisations régionales et internationales ont pris part à la réunion, notamment l'Union africaine, la CIRGL, l'EAC, la CEEAC, la SADC, ainsi que des institutions humanitaires comme le HCR et le CICR.

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