Sénégal: Kafountine - Un vaste réseau de trafic de migrants démantelé, quatre passeurs présumés remis à la justice

La Police nationale a annoncé dans un communiqué ce lundi 8 juin, le démantèlement d'un important réseau international de trafic de migrants opérant entre le Sénégal et la Gambie.

À l'issue d'une opération menée par l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Ziguinchor, quatre personnes ont été arrêtées puis déférées devant le Pool Judiciaire Financier.

Selon les informations communiquées par les autorités, les quatre suspects ont été présentés à la justice le 21 mai 2026. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie en bande organisée.

L'enquête, déclenchée à la suite de l'exploitation d'un renseignement opérationnel, a permis de mettre au jour un système de recrutement et de convoyage de migrants particulièrement structuré à Kafountine, localité régulièrement citée comme point de départ de traversées clandestines vers l'Europe.

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D'après la Police, les organisateurs avaient mis en place un dispositif logistique sophistiqué. Les candidats à la migration irrégulière recevaient notamment des tickets numérotés attestant de leur inscription après le versement d'une somme comprise entre 400 000 et 800 000 FCFA, le montant variant selon leur nationalité.

Les enquêteurs ont également découvert l'existence d'un appartement servant de lieu de transit où les migrants étaient regroupés avant leur départ. Une discipline stricte leur était imposée : confinement, interdiction de faire du bruit et confiscation des téléphones portables afin d'éviter toute fuite d'information susceptible d'alerter les forces de sécurité.

L'intervention des policiers a permis d'empêcher l'embarquement imminent d'une trentaine de personnes qui s'apprêtaient à prendre la mer. Les investigations ont révélé que le réseau avait déjà recensé près d'une centaine de candidats à la migration clandestine.

Au cours des perquisitions, plusieurs biens ont été saisis à titre conservatoire. Il s'agit notamment d'une pirogue de grande capacité équipée d'un moteur hors-bord, d'une motocyclette utilisée pour les liaisons logistiques ainsi que d'une somme d'un million de francs CFA en espèces.

La Police nationale souligne que l'enquête reste ouverte. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de démanteler l'ensemble des ramifications de ce réseau transfrontalier.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic illicite de migrants et les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité de candidats à l'émigration, souvent au péril de leur vie.