Afrique: Le Président de la Refondation de la République de Madagascar visite plusieurs réalisations emblématiques du Gabon

À l'occasion de sa visite officielle en République gabonaise, le Président de la Refondation de la République de Madagascar, Son Excellence le Colonel Michaël Randrianirina, a visité plusieurs infrastructures emblématiques de la transformation engagée sous l'impulsion du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette visite s'inscrit dans la continuité des échanges entre les deux Chefs d'État autour du processus de refondation à Madagascar.

Accompagné par le Vice-Président du Gouvernement, la délégation malgache a pu découvrir plusieurs réalisations illustrant la capacité du Gabon à conduire simultanément sa transition politique, la restauration de ses institutions et la mise en oeuvre de projets structurants au service du développement.

La délégation malgache s'est d'abord rendue à la Cité Émeraude, projet illustrant les efforts des autorités gabonaises en faveur de l'amélioration du cadre de vie des agents de l'État et de la modernisation de l'administration publique.

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Le Chef de l'État malgache a ensuite visité la Baie des Rois, projet structurant appelé à devenir un pôle majeur de développement urbain, touristique et économique. Sur place, il a procédé à la plantation symbolique d'un arbre.

La visite s'est achevée à la Cité de la Démocratie, où le Président malgache a découvert le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, entièrement reconstruit, symbole du renouveau institutionnel et lieu privilégié des grandes rencontres nationales et internationales.

À l'issue de cette visite, le Président de la Refondation de la République de Madagascar a salué les réalisations observées au Gabon. Il a relevé l'intérêt de l'expérience gabonaise, qui témoigne de la capacité d'un pays à poursuivre sa transformation et son développement tout en conduisant un processus de transition et de restauration institutionnelle.

Le Chef de l'État malgache a également exprimé son souhait de tirer les enseignements de cette expérience dans le cadre du processus de refondation engagé à Madagascar.