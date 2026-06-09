Sénégal: Diourbel - Un maître coranique condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et pédophilie sur mineures

Diourbel — Le tribunal de grande instance de Diourbel (centre) a condamné, lundi, un maître coranique à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et pédophilie sur mineurs.

Traduit devant la chambre criminelle, le mis en cause répondait des faits de viol et de pédophilie sur 28 filles, toutes pensionnaires de l'école coranique où il enseignait, au quartier Keur Gol, à Touba.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a souligné la gravité des faits, rappelant que 18 des 28 victimes ont perdu leur virginité, comme l'attestent les certificats médicaux produits par des médecins assermentés.

S'appuyant sur les témoignages concordants des victimes, il a indiqué que toutes les plaignantes ont été victimes d'abus sexuels de la part de leur maître coranique. Au vu de ces éléments, le représentant du ministère public a requis la réclusion criminelle assortie de la peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

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La défense a, quant à elle, demandé au juge d'acquitter son client de tous les chefs d'accusation. À défaut, l'avocat a demandé à la chambre, si elle se déclare convaincue des faits, de dispenser la peine en plaçant l'accusé dans un centre de prise en charge psychiatrique avec un bracelet électronique.

L'affaire remonte au mois de mai 2023, à la suite de la dénonciation d'une fille qui a révélé à sa mère être victime d'abus sexuels. Après l'éclatement de l'affaire, la brigade de recherches de Touba a ouvert une enquête. Le mis en cause est resté en cavale plusieurs jours avant de se rendre au commissariat spécial de Touba pour se mettre à la disposition de la justice.

L'enquête a permis d'entendre toutes les victimes, qui ont été examinées par des gynécologues qui ont délivré des certificats médicaux.