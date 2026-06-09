Afrique: Reconnaissance des diplômes - La nécessité d'accélérer la ratification de la Convention d'Addis-Abeba soulignée

8 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup), le professeur Massamba Diouf, et le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, Dimitri Sanga, sont convenus de la nécessité d'accélérer la ratification de la Convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des diplômes, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

Selon un communiqué transmis lundi à l'APS, le professeur Massamba Diouf, par ailleurs président du comité de la Convention africaine d'Addis-Abeba de la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, a récemment effectué une visite au siège de l'Unesco, à Paris.

Les échanges entre MM. Diouf et Sanga ont "permis d'approfondir les échanges sur les enjeux stratégiques liés à la mise en oeuvre de la Convention d'Addis-Abeba, notamment la reconnaissance des qualifications, la mobilité académique et le renforcement des dispositifs d'assurance qualité en Afrique".

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La Convention d'Addis-Abeba, officiellement appelée Convention révisée sur la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes, des grades et autres qualifications académiques de l'enseignement supérieur dans les États africains, est un traité de l'UNESCO visant à faciliter la mobilité académique et professionnelle à travers le continent.

Selon le communiqué, les discussions ont également mis en lumière "la nécessité d'accélérer la ratification de la Convention, de renforcer les capacités nationales de mise en oeuvre et de rendre pleinement opérationnel le réseau africain des structures nationales de mise en oeuvre".

Les deux parties ont également souligné l'importance de mieux valoriser les bénéfices concrets de la Convention afin de favoriser une plus grande adhésion des États membres et de contribuer à l'intégration académique du continent.

Le directeur régional de l'Unesco pour l'Afrique de l'Ouest et le président du comité de la Convention d'Addis-Abbeba ont par ailleurs réaffirmé leur engagement commun à renforcer leur coopération pour la période 2026-2027, indique le communiqué.

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