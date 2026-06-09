Ile Maurice: Accresco réussit son pari avec une «masterclass» sur l'héritage de Warren Buffett

Accresco Investment Management a réuni, le 28 mai au Hilton Mauritius Resort & Spa, un parterre de professionnels de la finance, d'investisseurs, de dirigeants d'entreprise et de décideurs à l'occasion d'une masterclass dédiée à la philosophie d'investissement de Warren Buffett.

Animée par Robert P. Miles, auteur, conférencier international et spécialiste reconnu de Warren Buffett et de Berkshire Hathaway, cette formation intitulée «The Genius of Warren Buffett: An In-Depth Study of the Investing Principles and Business Valuation Framework of the World's Greatest Investor» a permis aux participants de plonger au coeur des principes qui ont façonné l'un des investisseurs les plus influents de l'histoire contemporaine.

Tout au long de la journée, les échanges ont porté sur les fondements de la méthode Buffett : la patience, la discipline, l'analyse fondamentale, la valorisation des entreprises et une vision résolument tournée vers le long terme.

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Les discussions, particulièrement interactives, ont suscité de nombreuses questions et témoignent de l'intérêt croissant des investisseurs pour une approche d'investissement fondée sur des principes éprouvés. Venu spécialement à Maurice pour partager son expertise, Robert P. Miles a enrichi les débats à travers des exemples concrets, des anecdotes issues de ses rencontres avec l'Oracle d'Omaha et une analyse approfondie de la méthodologie qui a permis à Warren Buffett de bâtir l'un des plus grands succès financiers de l'ère moderne.

Les enseignements dispensés ont offert aux participants des outils de réflexion pratiques pour mieux évaluer les opportunités d'investissement, prendre du recul face aux fluctuations des marchés et inscrire leurs décisions dans une perspective de création de valeur durable. Pour Accresco Investment Management, cette initiative s'inscrit pleinement dans sa philosophie de Sustainable Value Investing, une approche propriétaire qui associe investissement de valeur, sélection d'entreprises de qualité et intégration des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG).

«Cette masterclass a permis de remettre au centre des échanges les fondamentaux d'un investissement discipliné, réfléchi et orienté vers le long terme. Dans un monde où les cycles économiques sont de moins en moins prévisibles, les principes de Warren Buffett demeurent des repères solides : patience, discipline et analyse rigoureuse. Ils rejoignent pleinement la vision d'Accresco, qui consiste à construire des portefeuilles cohérents, capables d'absorber l'incertitude et de générer une valeur durable», a souligné Oliver Müller, Chief Investment Officer d'Accresco.

Signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies, Accresco affirme ainsi son engagement en faveur d'une gestion axée sur le long terme, la résilience des entreprises et la création de valeur durable.