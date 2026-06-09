Ile Maurice: Une centaine de personnes bénéficient d'un dépistage oculaire gratuit

Les habitants de Gros-Cailloux et des villages avoisinants ont répondu présents à l'invitation lancée par le centre communautaire de Gros-Cailloux lors d'une journée de dépistage oculaire gratuit organisée le dimanche 7 juin.

Environ une centaine de personnes ont profité de cette initiative visant à promouvoir la santé visuelle et à sensibiliser la population à l'importance des examens réguliers de la vue.

Cette activité a été mise sur pied grâce aux efforts de Neel Ramjuttun, président du centre communautaire de Gros-Cailloux, en partenariat avec Eye Candy Optics et avec le précieux soutien du Lions Club de Rivière-Noire. Dès 9 h 30, de nombreux habitants se sont rendus au centre communautaire pour bénéficier gratuitement d'un contrôle de leur vision.

Pour l'occasion, une équipe de spécialistes de la vue d'Eye Candy Optics, comprenant des optométristes et des ophtalmologues qualifiés, était présente afin d'effectuer des examens approfondis. Les participants ont pu recevoir des conseils personnalisés concernant leur santé oculaire ainsi que des recommandations adaptées à leurs besoins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif principal de cette initiative était de permettre un dépistage précoce des problèmes de vision et de sensibiliser la population aux bonnes pratiques en matière de santé des yeux. Les organisateurs ont également encouragé les personnes portant déjà des lunettes à les apporter afin de vérifier si leur correction était toujours adaptée. Présente dans plusieurs régions de l'île, notamment à Triolet, Ébène, Bambous, Souillac et Rodrigues, Eye Candy Optics a mis à disposition son expertise et son équipement pour assurer le bon déroulement de cette journée.

Neel Ramjuttun s'est réjoui de la forte participation des habitants. Selon lui, l'affluence enregistrée démontre l'intérêt grandissant de la population pour les services de santé de proximité. Il a également remercié Eye Candy Optics ainsi que le Lions Club de Rivière-Noire pour leur collaboration et leur engagement envers le bien-être de la communauté.

Cette journée de dépistage a permis à plusieurs participants d'obtenir des informations précieuses sur leur état de santé visuelle et, dans certains cas, d'identifier des problèmes nécessitant un suivi médical. Une initiative qui a été largement appréciée par les bénéficiaires et qui contribue à renforcer la prévention en matière de santé au sein de la région.