Tunis — A l'heure où les diasporas disséminées à travers le monde constituent un vivier incontournable pour les sélections nationales, 14 joueurs tunisiens binationaux ont choisi de faire du maillot des "Aigles de Carthage" l'étendard de leurs ambitions pour la coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Certains sont nés en France, d'autres en Allemagne, en Espagne, en Suède, au Danemark, en Norvège ou encore au Canada. Tous font désormais partie intégrante du projet de la sélection tunisienne, qui rêve d'une participation exceptionnelle couronnée par une qualification historique pour le deuxième tour.

Cette pléiade de talents se répartit sur toutes les lignes. En défense, des noms comme Dylan Bronn, Montassar Talbi et Yan Valery, passés par les centres de formation français, s'imposent, aux côtés d'Omar Rekik et de Moataz Naffeti, qui ont tracé leur chemin aux Pays-Bas et en Suède.

Au milieu de terrain, la sélection tunisienne s'appuie sur des joueurs rompus aux championnats européens, à commencer par Elyes Skhiri, Hannibal Mejbri et Ismael Gharbi, issus de la diaspora en France, ainsi qu'Anis Ben Slimane, formé au Danemark, et Rani Khedira, pur produit du football allemand.

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En attaque se distinguent Elias Achouri, qui a grandi en France, Elias Saad, venu d'Allemagne, ainsi que Sebastian Tounekti et Rayene Elloumi, aux identités footballistiques norvégienne et canadienne.

Une génération au parcours européen diversifié qui redéfinit le concept d'appartenance sportive

Si cette diversité de parcours peut constituer un atout de poids sur le plan tactique, en apportant des expériences variées susceptibles d'offrir au staff technique des options plus larges face à des adversaires chevronnés du groupe F, à savoir les Pays-Bas, la Suède et le Japon, la portée du phénomène dépasse largement le seul cadre sportif. Elle interroge, plus profondément, la notion d'appartenance et les mutations qu'elle connaît au sein du système footballistique tunisien.

Le recours croissant des équipes nationales aux joueurs binationaux reflète, du point de vue sociologique, une mutation structurelle de l'appartenance sportive dans un monde où l'identité s'est ouverte. C'est l'analyse de Mohamed Jouili, professeur de sociologie à l'Université de Tunis.

"Dans l'imaginaire collectif, la sélection nationale fonctionne comme un condensé symbolique de la patrie : pour une large frange du public, les onze joueurs incarnent l'identité nationale", explique-t-il. C'est pourquoi, selon lui, la conception traditionnelle de l'appartenance voulait que le joueur soit tunisien "de père en fils", qu'il ait grandi dans le pays et qu'il soit passé par toutes les catégories de jeunes.

L'apparition de binationaux, dont certains portent des noms à consonance occidentale et s'expriment dans d'autres langues que l'arabe et le dialecte tunisien, a d'abord créé un certain trouble chez une partie du public sportif. Elle a nourri l'impression d'une appartenance "incomplète" ou "partielle", relève le sociologue.

Il souligne également que la "politique de négociation" qui a entouré l'arrivée de certains joueurs de la diaspora, avec son cortège d'exigences et de conditions pour accepter de porter le maillot national, a écorné la "pureté" de leur image aux yeux des supporters, à la différence du joueur local pour qui représenter la patrie est un devoir sacré, qui ne se discute pas.

Mohamed Jouili rappelle que le phénomène du recours aux joueurs de la diaspora a véritablement pris forme avec l'arrivée du sélectionneur français Roger Lemerre à la tête de l'équipe nationale en 2002. Celui-ci a commencé à faire appel à des joueurs issus de familles tunisiennes, dont l'un ou les deux parents possèdent la nationalité tunisienne.

Cette orientation s'est nettement affirmée lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2004 : les éléments venus de l'étranger, à l'image de Mehdi Nafti, Selim Ben Achour, Alaeddine Yahia ou encore Adel Chedli, ont renforcé la puissance et l'équilibre du groupe, jouant un rôle décisif dans la conquête du titre continental. La même politique a été poursuivie lors du Mondial 2006 en Allemagne avec l'arrivée de Hamed Namouchi, David Jemmali et Chaouki Ben Saada.

Depuis, l'intégration des joueurs de la diaspora tunisienne a cessé d'être un simple choix technique conjoncturel pour devenir une orientation constante. Elle s'est matérialisée au Mondial 2018 en Russie par la présence de nombreux binationaux; Moez Hassen, Dylan Bronn, Yohan Benalouane, Ellyes Skhiri, Seifeddine Khaoui, Wahbi Khazri, puis renforcée au Mondial 2022 au Qatar avec de nouveaux visages comme Mohamed Drager, Montassar Talbi, Aissa Laidouni, Hannibal Mejbri, Naim Sliti et Anis Ben Slimane.

Avec le temps, la logique du mérite et de l'excellence sportive s'est imposée, modifiant le regard porté sur ces joueurs et rendant la notion de patrie moins dépendante des frontières géographiques. "Chaque fois qu'un joueur formé dans la diaspora a démontré sa valeur et son attachement à défendre les couleurs de la sélection, il a gagné une acceptation croissante du public. Mieux encore, beaucoup de ces joueurs sont devenus, grâce à l'enthousiasme dont ils ont fait preuve, de véritables stars adulées par les supporters", affirme M. Jouili, citant l'exemple d'Hannibal Mejbri.

Entre la logique du mérite sportif et la redéfinition des concepts d'appartenance, le public sportif veut croire que ce mélange entre les éléments locaux et les joueurs de la diaspora constituera la clé d'un passage au deuxième tour du Mondial, pour la première fois de l'histoire du football tunisien.