Burkina Faso: Solidarité envers les veuves et orphelins des FDS - Le RCPB fait don de vivres d'une valeur de 5 millions F CFA

Le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) a offert des vivres et du savon d'une valeur de 5 millions F CFA à la Direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées (DCAS-SPA). Ce don est destiné aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille pour la reconquête de l'intégrité du territoire national.

Fidèle à sa mission sociale et à son slogan : « Solidaires pour un mieux-être », le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) a une fois de plus exprimé sa solidarité envers la nation. En effet, dans le cadre des activités de la semaine des caisses populaires du Burkina, tenue du 25 au 30 mai 2026, la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a fait un don de vivres et de savon à la Direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées (DCAS-SPA), au profit des veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées dans la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national.

Le don est composé de 200 bidons d'huile de 5 litres, 235 sacs de riz local de 25 kg et 105 cartons de savon, d'une valeur de 5 millions F CFA. Sa remise officielle à la DCAS-SPA a été faite, le lundi 8 juin 2026, par le président du conseil d'administration sortant de la FCPB, Adama Kaboré, entouré du PCA entrant, Augustin Sawadogo, de la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo/Nignan et de ses proches collaborateurs.

Pour le PCA Kaboré, ce geste s'inscrit en droite ligne avec les orientations des plus hautes autorités du pays en matière de solidarité nationale. « Comme vous le savez, les FDS se battent jusqu'au sacrifice suprême pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Ce don vise à soulager un tant soit peu les bénéficiaires. Il s'agit donc d'un acte de solidarité qui est une réponse concrète à l'appel lancé par les premières autorités de notre pays », a-t-il souligné.

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Un don à double effet

Pour la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo/Nignan, ce don est l'expression de la reconnaissance des caisses populaires à l'endroit des FDS et des VDP dont l'engagement pour la sécurisation du pays permet aux populations, y compris les institutions financières, de mener leurs activités économiques.

« Chaque année, à l'occasion de la semaine des caisses populaires, nous menons des activités en lien avec notre mission économique, mais aussi des actions relatives à notre mission sociale. Cette année, nous avons jugé bon de nous tenir aux côtés des FDS. Nous sommes de coeur avec elles et nous les félicitons pour le grand travail qu'elles abattent sur le terrain. Nous souhaitons que la paix revienne au pays », a-t-elle confié.

Au nom de la directrice centrale, le lieutenant Hubert Nana, coordinateur des services rattachés à la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées, a traduit la reconnaissance de la DCAS-SPA à la FCPB pour cette marque de solidarité à l'égard des familles des militaires qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Pour lui, cet important geste a un double effet. « Du point de vue matériel, il va permettre de renforcer nos capacités de prise en charge des familles des FDS tombées.

Il a aussi un impact psychologique, car sur le plan moral cela fait du bien aux familles de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur souffrance, mais qu'il y a des compatriotes qui sont mobilisés pour les soutenir », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que cet acte de solidarité constitue également un réconfort pour le moral des soldats qui combattent pour la sécurisation du pays et qui voient les populations mobilisées autour de leur combat.