Tunisie: 4 200 dinars minimum pour une vie décente dans le pays, selon Ridha Chkandali

Le citoyen tunisien a aujourd'hui besoin d'un revenu mensuel d'au moins 4 200 dinars pour assurer des conditions de vie dignes, a estimé l'économiste et professeur universitaire Ridha Chkandali.

Intervenant ce mardi 9 juin 2026 sur Jawhara FM, il a précisé que ce montant intervient alors que certaines études évaluent le coût réel de la vie à près de 5 500 dinars mensuels, mettant en évidence un écart important entre les revenus effectifs et les dépenses nécessaires au quotidien.

Selon l'expert, cette pression financière s'explique par l'évolution récente des indicateurs économiques, notamment la reprise de l'inflation, qui atteint 5,5 %, alimentée par la hausse des prix de l'énergie et des coûts de production.

Ridha Chkandali a également alerté sur les conséquences de cette situation, soulignant une baisse du pouvoir d'achat estimée à environ 25 % au cours des trois dernières années. Cette dégradation touche particulièrement la catégorie socioprofessionnelle A1 et accentue les difficultés de la classe moyenne, confrontée à une hausse continue du coût de la vie.