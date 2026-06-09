Tunisie: Les prix des oeufs en chute continue

Le secteur des oeufs de consommation traverse une crise marquée par une baisse significative des prix depuis le mois de Ramadan, entraînant des pertes quotidiennes pour les producteurs, a indiqué Houssem Kadoura, coordinateur général de la Confédération tunisienne des agriculteurs et des coopératives.

Intervenant lundi soir sur Diwan Fm, il a précisé que les éleveurs subissent des pertes estimées entre 240 et 260 millimes par plateau d'oeufs, en raison du déséquilibre actuel du marché.

Selon lui, la filière oeufs fait face depuis plusieurs années à une crise structurelle dont les effets se traduisent aujourd'hui par une dégradation notable des revenus des producteurs. Il a expliqué que cette situation trouve son origine dans l'abandon du système de quotas qui encadrait auparavant la production.

La suppression de ce mécanisme aurait entraîné une hausse importante de la production, provoquant un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, et par conséquent une chute des prix.

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Face à cette situation, Houssem Kadoura a appelé à rétablir un système de régulation par quotas afin de stabiliser le marché. Il a également exhorté les autorités à faciliter l'accès des agriculteurs aux mécanismes de financement, afin de soutenir la filière et limiter les pertes enregistrées par les producteurs.