Tunisie: À l'arrêt depuis des mois, une boulangerie cachait 14 tonnes de farine subventionnée

9 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une équipe de contrôle économique relevant de la Direction régionale du commerce et du développement des exportations de Manouba a saisi, lundi matin, 14 tonnes de farine subventionnée, soit 281 sacs de 50 kilogrammes, dans une boulangerie classée située dans la délégation d'El Battan.

Cette opération a été menée dans le cadre de la lutte contre les infractions liées au système de compensation et à la distribution des produits subventionnés. Selon des informations communiquées à l'agence TAP par la Direction régionale du commerce, la saisie a été effectuée pour non-respect de la réglementation encadrant l'utilisation de la farine subventionnée.

Les investigations menées par les agents de contrôle ont révélé que la boulangerie concernée était à l'arrêt depuis une période prolongée. Malgré cela, son propriétaire continuait à bénéficier de quotas d'approvisionnement en farine subventionnée et détenait un stock important de cette matière première, sans pour autant la transformer en pain subventionné destiné aux consommateurs.

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Les autorités ont indiqué que la quantité saisie sera réinjectée dans les circuits légaux de distribution afin d'être commercialisée conformément à la réglementation en vigueur. Les recettes générées par cette opération seront versées au Trésor public tunisien.

Par ailleurs, les procédures légales nécessaires ont été engagées à l'encontre du propriétaire de la boulangerie. Celui-ci s'expose également aux sanctions administratives prévues par la législation relative aux produits subventionnés.

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