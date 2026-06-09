Tunisie: Moins d'un consommateur sur dix achète en ligne

Seulement 8,7 % des Tunisiens effectuent des achats en ligne, un taux nettement inférieur à la moyenne observée dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, estimée à 15 %, a indiqué Wahbi Ouertani, président du Groupement professionnel de la technologie et de l'innovation au sein de la CONECT.

Intervenant lundi soir sur Diwan Fm, il a expliqué que ce retard s'explique principalement par le faible niveau de bancarisation de la population. Selon les statistiques qu'il a citées, seuls 38 % des Tunisiens disposent aujourd'hui d'un compte bancaire, ce qui limite considérablement le recours aux paiements électroniques et aux achats en ligne.

Le responsable a également souligné que le principal défi auquel fait face le secteur organisé du commerce électronique réside dans la prédominance du paiement à la livraison en espèces. Cette pratique, largement répandue auprès des consommateurs tunisiens, favorise selon lui l'émergence d'une nouvelle forme d'économie parallèle dans le commerce en ligne.

Wahbi Ouertani a indiqué que la majorité des entreprises locales opérant dans le e-commerce subissent la concurrence du secteur informel, tandis que les entreprises exportatrices doivent également composer avec des contraintes de financement et des difficultés logistiques qui freinent leur développement.

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Il a par ailleurs mis en garde contre les conséquences de l'expansion du commerce électronique informel, estimant que cette situation expose davantage les consommateurs aux risques de fraude et aux pratiques illégales. Selon lui, l'absence d'un cadre juridique spécifique encadrant le secteur ainsi que l'insuffisance des mécanismes de contrôle contribuent à la multiplication des abus.

Le président du Groupement professionnel de la technologie et de l'innovation a ainsi appelé à un renforcement de l'encadrement réglementaire du commerce électronique, à une meilleure inclusion financière de la population et au développement des moyens de paiement numériques afin de soutenir la croissance d'un secteur considéré comme stratégique pour l'économie numérique tunisienne.