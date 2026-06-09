Tunisie: Khaled Nouri - 'La modernisation de la formation est essentielle pour relever les défis de demain'

9 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a présidé, lundi, la cérémonie de sortie de la 10e promotion des officiers et de la 6e promotion des sous-officiers de l'école d'application de la protection civile au titre de l'année 2025-2026.

Lors d'une allocution prononcée au siège du l'Ecole nationale de la protection civile (ENPC), le ministre a souligné que l'État tunisien accorde une importance particulière au développement des différents corps relevant du ministère de l'Intérieur, à travers la modernisation du système de formation et de qualification, un élément-clé dans le processus de construction d'institutions solides face aux défis présents et futurs.

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de moderniser les infrastructures de formation, d'actualiser les outils pédagogiques et de renforcer la coopération avec les institutions homologues et les organisations internationales spécialisées.

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Evoquant les défis contemporains auxquels fait face la Tunisie, dont notamment, les changements climatiques, les catastrophes naturelles et les risques technologiques, Nouri a appelé les nouveaux diplômés à faire preuve d'un surcroit de vigilance et d'aptitude d'action, les exhortant à exploiter au mieux les connaissances et les compétences acquises lors de l'exercice de leurs missions.

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