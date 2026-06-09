Tunisie: Baril de Brent - Une hausse de près de 50 dollars par baril génère un surcoût mensuel de 500 millions de dinars

Le recours à une loi de finances complémentaire en septembre ou octobre 2026 est désormais inévitable, a annoncé Maher Ketari, président de la commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Invité sur les ondes de la radio, le député a expliqué que le budget initial de l'État a été calculé sur la base d'un baril de pétrole à 63 dollars, alors que son cours a récemment grimpé à 110 dollars.

Cette hausse de près de 50 dollars par baril génère un surcoût mensuel de 500 millions de dinars pour les finances publiques, créant un besoin de financement urgent de 5 milliards de dinars (5 000 millions de dinars) d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, le parlementaire a vivement critiqué l'exclusion de la commission des finances par le ministère de tutelle dans l'élaboration de ce correctif budgétaire, un manque de concertation déjà observé lors de la préparation de la loi de finances initiale. Qualifiant cette méthode d'inacceptable, Maher Ketari a déploré que le ministère ignore les demandes du Parlement visant à obtenir les grandes lignes des projets en amont, se contentant ces dernières années de simples courriers de consultation formels adressés aux organisations professionnelles.