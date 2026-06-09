Afrique: Marché francophone - Faire du Fief une opportunité pour évoquer la Zlécaf

La capitale congolaise, Brazzaville, accueille du 9 au 13 juin la 7e édition du Forum international des entreprises francophones (Fief). Une plateforme pour renforcer l'attractivité du marché francophone.

Rendez-vous de la Francophonie des affaires et une occasion d'évoquer les leviers de croissance et l'intégration régionale, le Fief devrait constituer une opportunité idéale pour évoquer les défis et enjeux de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), au regard de la présence des acteurs économiques et institutionnels francophones qui y participent.

Marché continental unique qui permet aux entreprises africaines de produire, d'échanger des biens et des services, et de commercer librement dans cet espace économique, la Zlécaf est un atout pour renforcer l'attractivité du marché francophone.

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Le thème retenu pour cette édition 2025, « Levier d'innovation, partenariats durables et croissance inclusive dans l'écosystème francophone », invite à réfléchir sur la manière dont les pays francophones peuvent rendre leur espace économique plus attractif. Dans cette optique, mettre un accent particulier sur le développement des partenariats gagnant-gagnant qui ne tiennent pas compte des barrières linguistiques serait un avantage pour le marché francophone de tirer profit.

Les leviers de la Zone de libre-échange portent sur la croissance et l'intégration régionale. Ils favorisent également l'innovation numérique, la simplification des procédures douanières et le développement inclusif qui prônent la coopération, la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement de la compétitivité des entreprises.

Vu ces atouts, le forum de Brazzaville doit être comme une occasion offerte aux pouvoirs publics et au secteur privé pour valoriser le potentiel économique, le savoir-faire congolais, tout en identifiant les freins qui ralentissent la croissance dans l'espace économique francophone.

Pour les organisateurs de cet événement, notamment l'Union nationale des opérateurs du Congo, sa participation renforce la dimension locale et nationale dans la promotion de la Zlécaf qui fait désormais partie intégrante du ministère chargé du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation.